議員爆料市府認購月餅「緊急棄單」 鄭照新：弱勢的訂單都沒取消

針對中秋庇護工場月餅認購風波，台中市議員陳俞融今在議會爆料，中市府要求各局處認購1578盒月餅（約51萬元），卻在她發文索資當天，有局處「緊急追回345盒訂單，形同棄單，甚至有局處動用小額採購公帑替盧市府作秀。副市長鄭照新表示「弱勢的都沒有棄單！」

陳俞融引用總統府副秘書長何志偉「殺人放火又喊救人」的說法，痛批若非藍白立委惡意凍刪國務機要費預算，根本不會波及全國37家庇護工場及1.5萬盒月餅訂單。

她更爆料市府要求各局處認購1578盒月餅（約51萬元），卻在她發文索資當天，有局處「緊急追回」345盒訂單，形同自己棄單，甚至有局處動用小額採購公帑替盧市府作秀。

陳俞融質疑市府各局處採購明細不清、緊急退單與挪用公帑作秀一事，副市長鄭照新回應，針對議員所提及的具體退單細節，由於各局處小額採購不一定會即時回報至府層，目前手邊尚無相關訊息，後續會再進一步確認與了解狀況。

稍後鄭照新私下回應，「弱勢的訂單都沒取消」。據了解，部分局處已訂購的一般中秋禮盒，有退單改訂弱勢團體產品的狀況。

整起爭議源於總統府因國務機要費預算遭立法院凍結，導致原預定採購的庇護工場月餅出現變數。總統府對此澄清，受限於預算凍結程序，相關採購係暫緩而非「棄單」，且已協調其他資源落實對弱勢團體的關懷。台中市長盧秀燕喊「總統府棄單，台中市接單」，強調台中市府會挺身而出認購月餅、挺弱勢，綠營反擊，引發連串爭議。