翁曉玲刪國務機要費惹藍營反彈 李坤城：國民黨立委都是「幫凶」

國民黨立委翁曉玲提案刪減、凍結總統府3000萬元國務機要費，波及總統府原規畫向庇護工場採購中秋禮盒，近日更傳出國民黨內部反彈，有藍委要求黨團總召傅崐萁「管一管翁曉玲」，甚至傳出有縣市長參選人希望她少再發言。民進黨立委李坤城今表示，翁曉玲的提案能通過，就是得到國民黨立委支持，其他藍委如今不能把責任全推給翁曉玲，「你們都是翁曉玲的幫凶、同路人、分身」。

立法院14日表決115年度中央政府總預算案，總統府國務機要費原編列3000萬元，翁曉玲提案刪減1000萬元、凍結2000萬元，最終在院會表決通過；民眾黨團當時則另有刪除2000萬元、凍結1000萬元的版本。

總統府指出，國務機要費原規畫循往例向全台37家庇護工場採購約1萬5000盒中秋禮盒，預算遭刪凍後相關採購受到影響，因而引發政治攻防。近日更傳出部分國民黨立委私下向傅崐萁反映，希望「管一管翁曉玲」，另有縣市長參選人被報導私下要求翁曉玲「閉嘴」；台北市長蔣萬安被問及此事時則表示，國務機要費若要刪、要動，「其實可以有更合適的做法與處理方式」。

李坤城表示，他相信翁曉玲是得到國民黨立委支持，相關提案才可能在立法院通過，「如果有中國國民黨的委員沒有支持，這個提案是不會過的」，因此所有支持提案的國民黨立委，都必須共同面對選民質疑。

李坤城批評，國民黨立委既然在院會投下贊成票，就不能等到爭議延燒、衝擊地方選情後，再抱怨是翁曉玲讓他們「在選區很難做人」。他說，國務機要費遭刪凍後，連帶影響庇護工場訂單，國民黨立委當初表決時就應清楚相關後果。

「其實你們都是翁曉玲的幫凶，你們都是翁曉玲的同路人，你們都是翁曉玲的分身。」李坤城表示，國民黨內部現在即使出現對翁曉玲的不滿，也不能切割當初共同表決所產生的政治責任。