快訊

40萬要對手退選！桃園查獲首宗里長選舉搓湯圓賄選 當場逮人扣賄款

鎖國？陸出入境新規引爆監控恐懼 有護照不一定出得去

北京積極招手周子瑜！傳祭演藝資源爭取 換「一個中國」表態

聽新聞
0:00 / 0:00

翁曉玲刪國務機要費惹藍營反彈 李坤城：國民黨立委都是「幫凶」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民進黨立委李坤城今批評，國民黨立委翁曉玲刪凍國務機要費提案能在立法院通過，就是獲得國民黨立委支持，其他藍委不能在爭議延燒後切割責任，直指「都是翁曉玲的幫凶、同路人、分身」。記者張策／攝影
民進黨立委李坤城今批評，國民黨立委翁曉玲刪凍國務機要費提案能在立法院通過，就是獲得國民黨立委支持，其他藍委不能在爭議延燒後切割責任，直指「都是翁曉玲的幫凶、同路人、分身」。記者張策／攝影

國民黨立委翁曉玲提案刪減、凍結總統府3000萬元國務機要費，波及總統府原規畫向庇護工場採購中秋禮盒，近日更傳出國民黨內部反彈，有藍委要求黨團總召傅崐萁「管一管翁曉玲」，甚至傳出有縣市長參選人希望她少再發言。民進黨立委李坤城今表示，翁曉玲的提案能通過，就是得到國民黨立委支持，其他藍委如今不能把責任全推給翁曉玲，「你們都是翁曉玲的幫凶、同路人、分身」。

立法院14日表決115年度中央政府總預算案，總統府國務機要費原編列3000萬元，翁曉玲提案刪減1000萬元、凍結2000萬元，最終在院會表決通過；民眾黨團當時則另有刪除2000萬元、凍結1000萬元的版本。

總統府指出，國務機要費原規畫循往例向全台37家庇護工場採購約1萬5000盒中秋禮盒，預算遭刪凍後相關採購受到影響，因而引發政治攻防。近日更傳出部分國民黨立委私下向傅崐萁反映，希望「管一管翁曉玲」，另有縣市長參選人被報導私下要求翁曉玲「閉嘴」；台北市長蔣萬安被問及此事時則表示，國務機要費若要刪、要動，「其實可以有更合適的做法與處理方式」。

李坤城表示，他相信翁曉玲是得到國民黨立委支持，相關提案才可能在立法院通過，「如果有中國國民黨的委員沒有支持，這個提案是不會過的」，因此所有支持提案的國民黨立委，都必須共同面對選民質疑。

李坤城批評，國民黨立委既然在院會投下贊成票，就不能等到爭議延燒、衝擊地方選情後，再抱怨是翁曉玲讓他們「在選區很難做人」。他說，國務機要費遭刪凍後，連帶影響庇護工場訂單，國民黨立委當初表決時就應清楚相關後果。

「其實你們都是翁曉玲的幫凶，你們都是翁曉玲的同路人，你們都是翁曉玲的分身。」李坤城表示，國民黨內部現在即使出現對翁曉玲的不滿，也不能切割當初共同表決所產生的政治責任。

翁曉玲 國務機要費 藍營

延伸閱讀

低調去庇護工場被捕獲... 蔣萬安證實：自掏腰包先採購30萬支持

前鎮漁港81億延燒 柯志恩：賴瑞隆不用找蔣萬安、找我辯論就好

為前鎮漁港賴瑞隆再喊拋「六都大辯論」 要蔣萬安、柯志恩「不要跑」

中國招手周子瑜？ 李坤城提國旗事件：非常諷刺

相關新聞

聯合早報專訪 鄭麗文：為台灣拚和平、國民黨逆風而行不退縮

國民黨主席鄭麗文接受新加坡聯合早報專訪，鄭麗文表示，國民黨正穩健推動對外交流與兩岸對話，她認為每一個步驟都走得非常穩健，這樣子的開頭構想，也是非常正確。有關2028年大選，鄭麗文說，國民黨不會內定人選，更不會為任何個人量身打造制度。

2026年選情不如預期會辭黨主席？鄭麗文：有信心讓大家滿意

國民黨主席鄭麗文接受新加坡「聯合早報」專訪，外界關注若2026選情未達預期，是否會請辭黨主席？鄭麗文坦言，雖然在嘉義市和彰化縣等部分縣市有些問題，大家也有些焦慮，「我還是很有信心，最後應該可以交出一個大家都能夠滿意的成績單。」

竹北藍白合破局 柯文哲批：國民黨從上到下感覺都雙手一攤

民眾黨前主席柯文哲今與妻子陳佩琪到台南率黨籍議員、里長參選人登記，針對彰化縣長、竹北市長「藍白合」出現狀況，他再批國民黨從中央到地方，「感覺都是雙手一攤、不乾他的事」；針對李貞秀表態要選，柯說，如果真的是為了參選，那選舉是每個人的權利，就不會再多講。

白委指國民黨恐因竹北藍白破局失荊州 點名鄭麗文「別當豬隊友」

年底九合一選舉今天開始登記，藍白共推竹北市長人選破局。民眾黨立委洪毓祥今天說，國民黨喪失誠信、因小失大的舉動非常不明智，國民黨主席鄭麗文應該出面說明清楚，「我們不怕有像神一樣的敵人，只怕有像豬一樣的隊友，希望國民黨不要當豬隊友」。

蔡英文70大壽 幕僚出賣老闆燦笑切蛋糕高清照

今天是前總統蔡英文70歲生日，蔡英文在社群平台貼出兩張帶著笑容切蛋糕的照片，照片圖說寫道，「幕僚出賣老闆，沒經過他同意。70歲大壽。在他發現以前，大家趕快祝他每天開心，身體健康。」幽默口吻引來網友朝聖，有網友留言表示，「小英這臉可以代換成今天開學日的所有家長。」

沈伯洋賴瑞隆下辯論戰帖...蔣萬安四兩撥千斤回「先問陳亭妃意願」

年底選戰倒數不到三個月，除民進黨台北市長參選人沈伯洋台北市長蔣萬安頻下辯論戰帖，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆也邀蔣萬安來辯論，蔣今被問是否接球？是否是最忙參選人因「凡事問萬安」？蔣用一句話回應，「他（賴瑞隆）要不要先問問看台南陳亭妃委員的意願？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。