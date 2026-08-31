低調去庇護工場被捕獲... 蔣萬安證實：自掏腰包先採購30萬支持

國民黨立委翁曉玲因刪凍總統府國務機要費，引發庇護工場訂單爭議，也遭質疑恐影響選情？台北市長蔣萬安昨低調現身台北市庇護工場，也被網友野生捕獲放上網路社群，蔣萬安今受訪時證實，並且表示他也用實際行動下訂單採購，他自掏腰包，至少先採購30萬來支持，用實際行動來幫忙。

蔣萬安今天上午到明湖國中陪同學們開學，並且宣布北市府生生喝鮮乳3.0政策上路。對於昨天低調現身庇護工廠，蔣說，他剛好是利用周末空檔時間，走訪幾家台北市的庇護工場。最主要是了解他們目前整個營運的狀況，特別面對中秋節的來臨，他們接獲訂單的情形。

對於行程相當低調，蔣說，他就是不希望太大陣仗而影響他們的經營，所以私底下去拜訪，而且實際問看有沒有遇到什麼問題、狀況。因為台北市庇護工場是北市勞動局重建處特別協助、輔導他們整體經營。所以對談過程對方也給他很多的反饋。

蔣說，台北市過去這幾年，近三年向庇護工場採購的金額，每年平均都超過5000萬。而且基本上過去1到7月整體庇護工場的營收，也相較去年同期是增加。所以這個部分我們會持續給予各方面的支持、協助跟幫忙。蔣也說，他也用實際行動下訂單採購，「那我自掏腰包，我們至少先採購30萬，來支持用實際行動來幫忙他們。」