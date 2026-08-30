傅崐萁樂見行政院副署無人機條例 有藍委憂委員會淪花瓶

立法院日前三讀通過無人載具產業條例，行政院預計副署並提追加預算。國民黨團總召傅崐萁表示，為打造第二座護國神山並兼顧各方訴求，他頂住壓力促成法案三讀；針對條例規定新設戰略特別委員會，有藍營立委分析，即便立院推薦過半席次，依政黨比例推估，執政黨仍掌握3分之2絕對多數，恐難監督淪花瓶。

傅崐萁說，他當時為了無人載具發展條例，屈辱地談了5小時，最後推出三讀通過的版本。為了和諧，他必須要讓此條例通過，且台中市長盧秀燕承受很大的壓力。編列6年2400億元一定要有所規範而明確，排除發展障礙，納入美方關心的項目，他也尊重；設置「國家無人載具產業發展戰略特別委員會」等也納入。

傅崐萁說，至少要讓台灣再打造第二座護國神山，上、中、下游產業完整，台灣科技含金量高，可以急起直追，他也算是在國內外壓力之下，努力打破僵局。有媒體報導指出，本周四行政院會要依照立法院三讀通過無人載具條例追加預算，那當然要副署。

本次三讀通過的無人載具條例中，包括行政院應設置「國家無人載具產業發展戰略特別委員會」，負責統籌協調、推動及督導全國無人載具產業政策。委員會設置委員15至19人，主委由行政院副院長兼任，其餘委員由經濟部、國防部、交通部、國家通訊傳播委員會、行政院工程會、數發部等部會首長兼任，由立院各黨團推薦的學者、專家，不得少於委員總數的2分之1。

有藍營立委對無人載具特別委員會的監督力道持保留態度表示，該委員會過半數要由立法院提名，在15名委員的情況下，過半數是8人，均由立法院提名，按政黨比例提名的話，會是國民黨提名4人、民進黨提名3人、民眾黨提名1人，在野黨加起來是5人，行政院共7人，執政黨方面掌握該委員會10人，是具有決定權的3分之2多數。

該立委表示，就算立法院提名9人，按政黨比例提名，國民黨提名4人、民進黨提名4人、民眾黨提名1人，在野黨依舊是5人，執政黨方面仍占多數，以此類推；該委員會是否能監督，可能猶如花瓶。