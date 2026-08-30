副署無人機條例並補足預算？ 政院：收到三讀條文後將審慎考量

立法院日前三讀通過在野版本的無人載具產業發展條例，據了解，府院不排除透過今年度追加預算，及明年度總預算修正案補足相關預算，最終方案仍待國防部向行政院長卓榮泰報告後才會定奪。行政院指出，目前尚未收到三讀法案，屆時將檢視法案是否符合國防自主及產業發展需求，再審慎考量。

1.25兆元軍購特別預算遭立法院刪減後，行政院便提出2100億元無人機採購特別條例；但藍白堅持以年度預算編列，並與產業發展一併規畫。日前通過的6年2400億億元無人機條例，明定所需經費以年度預算編列，必要時可增編，條文明定涉軍用採購由國防部主管，納入政院版要求的濱海監偵型無人機等三款無人載具。

據了解，府院審慎評估副署法案與否，考量台灣必須加速建軍，各界評估不副署機率不大。預算缺口擬循既定程序補足，其一是納入本周四將通過行政院會的民國115年追加預算補足，其二是提出116年度總預算修正案，增列無人載具經費；若國防部認為時間允許，也可待116年度總預算三讀通過後，再提出追加預算案。

不過，相關追加預算額度，及未來是否提出總預算修正案等，須待行政院長卓榮泰聽取國防部報告後才會定案。

對此，行政院發言人李慧芝指出，行政院尚未收到三讀法案，收到後會審視該法案，是否符合國防自主及產業發展需求，就執行層面審慎考量。

李慧芝說，國家安全刻不容緩，政府將依據既定國防戰略與作戰需求，儘速編列相關預算及相關無人載具採購作業，攜手國內產業，提升關鍵技術自主能力與整體產業量能，全面厚植國防實力與防衛韌性。