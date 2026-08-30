行政院擬副署無人機條例 許宇甄批：把副署權變成政治篩選器

立法院會本月27日三讀通過在野版本的無人機條例，傳出行政院長卓榮泰擬副署。國民黨團首席副書記長許宇甄今天表示，這凸顯過去8案不副署的荒謬，她要求卓揆停止選擇性副署、選擇性守法，別把「副署權」當成政治篩選器。

許宇甄指出，行政部門若認窒礙難行，循憲法途徑提覆議已是極限，法案確立就必須公布執行，絕無藉「不副署」凌駕民意的空間。從法國席哈克面對左派國會，即便質疑仍簽署公布普遍疾病保險法（CMU）；美國前總統雷根遭國會推翻否決後，仍依法執行1987年水質法案；乃至歐巴馬即便保留，也落實共和黨國會主導的地面運輸法（FAST Act）。美國、法國能，為何卓榮泰與賴總統做不到？

許宇甄認為，我國憲法增修條文已經把行政、立法衝突的解決機制寫得很清楚。行政院認為立法院通過的法律窒礙難行，就依法提出覆議，覆議可以輸，政治立場可以不同，但不能輸了表決，就自己發明「不副署」來封殺法律。否則行政院豈不是凌駕國會之上的太上皇？

許宇甄指出，無人載具預算據報行政院因來不及編入明年度總預算，將提出總預算修正案或追加預算案，國民黨團態度是依法審查、嚴格把關。她說，國民黨支持國防自主、合理建軍經費，發展國內無人載具產業更是這次立法的重要目的，但每一筆錢都必須說清楚、接受國會監督，不能因行政院自己編列不及，就要求立法院照單全收。

許宇甄認為，這也證明行政院先前堅持2100億元非走特別預算不可的說法站不住腳。現在還是回到年度預算，既然公務預算可以做，當初何必硬要特別預算？真正的爭議從來不是國民黨支不支持國防，而是行政院願不願意接受國會監督。國防自主不能成為空白授權的理由，國家安全更不能成為規避民主程序的藉口。