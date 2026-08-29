無人機條例三讀通過…江啟臣稱兼顧國防民生 何欣純批扼殺產業

立法院三讀通過無人載具條例，6年編列2400億元預算，媒體人謝金河表示股市大跌，說明該法案讓無人機產業受挫。民進黨台中市長參選人何欣純認同謝的看法，批國會議員若不表態，就是看著產業被扼殺；國民黨台中市長參選人江啟臣認為，法案兼顧國防與民生，大家可以再詳細看內容。

立法院27日處理國防自主無人載具採購特別條例，藍綠白三黨團版本分別表決，最後多數採用國民黨版本，名稱確定為「強化國防自主暨無人機載具產業發展條例」，預算規模6年2400億元，若不足可以依實際需要增編。

何欣純今天在臉書表示，謝金河發長文感嘆，若無人機條例對產業有利，資本市場會大漲回應，但昨天股市卻大跌，尤其無人機相關產業的個股跌得很重，代表該條例機關重重，會讓產業發展備受挫折；無人機不只有國防需求，也是傳產轉型契機，敵人卻盡力封鎖這些產業。

何欣純表示，非常認同謝金河的看法，勞工、產業和民意都顯示，台灣應該在國家安全的前提下繼續發展經濟、民生與產業，身為國會議員，為所當為、言所當言，如果口惠而實不至、閃躲不表態，就是默許台中產業被扼殺；她很遺憾，但不會放棄，會繼續為土地和產業的未來打拚。

江啟臣今天上午出席台中電競嘉年華，受訪表示無人機產業對台中和台灣都是重要產業，這次通過的專法是各政黨折衝協調後的版本，一方面希望兼顧國防，二方面能夠照顧產業發展，他認為內容的部分外界可以再詳細看一下。

江啟臣說，最重要的是預算將來要按照法條規畫，公平分配在各縣市和產業中，產業發展本身也需要配套和時間，期待無人機產業在公私部門共同努力之下，結合機器人、半導體等等，成為整個產業鏈的中心，不只在國內，在國際上也是如此。