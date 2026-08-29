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南台治水預算挨批是北北基桃4倍 陳培瑜攤40年數字：請在野看見事實
南台暴雨釀災，國民黨立院黨團日前揭露，南高屏地區治水預算達965.74億元，為北北基桃總和的4倍，但中央成立「水及流域永續推動小組」卻是虛應故事。民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜舉例近40多年治水經費，認為討論治水公平時該看結構差異，請在野黨看見事實。
陳培瑜表示，時間軸拉長來看，1982年至2013年部分，全國治水約2795.22億元；其中北北基約1649.59億元、台南約194.8億元、高雄約123.12億元。2014年至2026年，全國約1851.11億元；其中北北基約106.72億元、台南約295.45億元、高雄約175.96億元。
陳培瑜說，早期中央治水資源大量投入大台北，包括台北防洪計畫、基隆河治理等，所以大台北經過40多年建設，目前防洪保護標準已達200年重現期；2014年以後，資源則較集中於全國流域治理及地方易淹水區域。
陳培瑜認為，經濟部也已說明，大台北經過40多年投入，目前防洪保護標準已達200年重現期；其他縣市管河川及區排基本上是「10年重現期設計、25年重現期不溢堤」。這才是討論治水公平時真正應該看的結構差異。
陳培瑜表示，請在野黨看見事實，共同為需要更多預算的人民和縣市共同爭取預算和資源。
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