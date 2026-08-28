民進黨：院版無人載具條例遭阻擋 在野版政治干預、架空國防專業

民進黨發言人李坤城今天表示，立法院昨天阻擋行政院提出的「國防自主無人載具採購特別條例」，在野版政治干預、架空國防專業，希望在野黨立委能夠尊重國防專業，展現守護台灣安全與經濟發展的決心，共同為維護國家安全努力。

李坤城指出，行政院版特別條例旨在透過特別預算，兼顧科技快速迭代、戰力形成與國內產業量能的建立，並在最短時間內完成三項無人載具（濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機及自殺無人艇）採購，盡速建構國家所需的防衛能量。

李坤城說，在原規畫1.25兆元國防特別預算部分案項遭刪除後，行政院進一步提出無人載具特別條例，正是為了彌補急需的戰力缺口。此舉不僅能透過特別預算加速籌購無人系統，更能同步帶動國內關鍵技術與生產量能；然而，在野黨團所通過的版本，未能充分回應當前建軍備戰的急迫需求，更難以達成以國防需求帶動國內產業發展的政策目標。

李坤城表示，面對無人科技的快速發展與國際安全情勢的持續變化，全球各國都在加速採購相關裝備，台灣卻因藍白阻擋而延宕將近一年，國家安全沒有等待及政治算計的空間。民進黨堅定支持政府依照既定國防戰略及實際作戰需求，盡速籌措並編列無人戰力組建所需預算，同時呼籲在野黨團尊重國防專業，以國家安全為優先，共同強化台灣的防衛戰力與國防韌性。

李坤城指出，無人載具的發展應以國防需求為核心，並由最了解實際作戰需求的國防部來主導統籌。在野黨版卻另設「至少半數委員由立院黨團推薦」的戰略委員會，不僅疊床架屋，更有立法權擴權介入行政權、委員會凌駕國防專業的嚴重疑慮。