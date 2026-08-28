快訊

空服員化身棒球國手！打世界盃先發無失分 星宇：感到驕傲、振奮

公鹿被拍成「山獸神」！合歡山濃霧美照爆紅 分署揭密：手機AI惹的禍

尼泊爾洪災增至469人罹難！美中印等國願派員搜救 遭拒原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／庇護工場月餅受衝擊 賴瑞隆轟藍白刪預算：別讓弱勢受害

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆批評盧秀燕說法本末倒置、顛倒是非。記者郭韋綺／攝影
民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆批評盧秀燕說法本末倒置、顛倒是非。記者郭韋綺／攝影

總統府國務機要費遭立法院刪凍預算，無法支付庇護工場中秋月餅採購，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安都認為總統府形同棄單，民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今天批評，盧的說法根本是「本末倒置、顛倒是非」他並宣布捐出20萬元，認購500盒月餅力挺庇護工場。

賴瑞隆表示，總統府長年透過國務機要費採購庇護工場中秋月餅，從前總統馬英九、蔡英文到現任總統賴清德，已是行之有年的作法，今年卻因預算遭刪凍，影響原本採購及付款。

「政府機關都必須依法行政，預算被刪除、凍結要如何完成訂單？」賴瑞隆說，當初審查預算時，民進黨立委就曾向藍白陣營說明，相關經費涉及已下訂、必須支付的款項，也盼能保留經費，支持弱勢及庇護工場，但藍白仍堅持刪凍。

賴瑞隆批評，盧秀燕將預算遭刪凍、無法順利執行採購形容成棄單，但真正原因是藍白刪凍預算，導致政府無法依法動支經費採購。

他個人也捐出20萬元認購500盒拋磚引玉，帶動更多民眾響應，不要讓庇護工場成為最大的受害者，呼籲大家用實際行動支持庇護工場，讓一年中最重要的訂單能夠延續，安心度過中秋節。

高市社會局表示，今年中秋聯合行銷23家身障團體參與，其中包括5家庇護工場，市府已預購逾2000盒，對於受立法院刪減經費影響的庇護工場訂單，也將協助採購。

月餅 庇護工場 預算

延伸閱讀

刪凍國務機要費衝擊庇護工場禮盒 蔣萬安：總統府的說法證明「棄單」

國務機要費遭刪凍…衝擊庇護工場禮盒 何志偉：曾赴立院溝通20多次

【重磅快評】盧秀燕又讓綠營很感冒 是誰擺爛欠風度？

國務機要費刪凍衝擊台南庇護工場 黃偉哲拚中秋訂單、亞航買千盒

相關新聞

民進黨：院版無人載具條例遭阻擋 在野版政治干預、架空國防專業

民進黨發言人李坤城今天表示，立法院昨天阻擋行政院提出的「國防自主無人載具採購特別條例」，在野版政治干預、架空國防專業，希望在野黨立委能夠尊重國防專業，展現守護台灣安全與經濟發展的決心，共同為維護國家安全努力。

影／庇護工場月餅受衝擊 賴瑞隆轟藍白刪預算：別讓弱勢受害

總統府國務機要費遭立法院刪凍預算，無法支付庇護工場中秋月餅採購，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安都認為總統府形同棄單，民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今天批評，盧的說法根本是「本末倒置、顛倒是非」他並宣布捐出20萬元，認購500盒月餅力挺庇護工場。

【重磅快評】違憲也算趴數？李慧芝應當卓揆重修憲法的同學

立法院三讀通過無人機條例，閣揆卓榮泰前往立法院致意，據轉述卓表示不副署是為制衡，院長韓國瑜則批行政院將「不副署武器化」、曲解憲政規範、破壞憲政體制；行政院發言人李慧芝事後反擊，稱卓揆不副署的三讀法案僅3.8%。藍委建議卓揆重修憲法，發言人精算不副署比例也同樣荒謬，應去當閣揆的同學。

無人載具條例納綠白主張 李彥秀：卓榮泰無理由拒絕副署

立法院昨日三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」。國民黨立委李彥秀今日表示，無人載具條例三讀版本已納入跨黨派主張，行政院長卓榮泰毫無理由拒絕副署，對於立院三讀法案，政院僅能副署、覆議或釋憲，政院以不副署比例低卸責是違法違憲，籲民進黨停止焦土對抗。

刪凍國務機要費衝擊庇護工場禮盒 蔣萬安：總統府的說法證明「棄單」

總統府國務機要費遭立法院刪凍，衝擊庇護工場中秋禮盒採購。總統府副秘書長何志偉今表示，他曾赴立法院溝通20多次，最後預算仍遭刪除，「我很自責」；台北市長蔣萬安上午受訪指出，總統府的說法已證明他們「棄單」。

無人載具條例三讀府院批不符建軍需求 陳以信嗆：預算加碼還嫌東嫌西

針對總統府、行政院、國防部、經濟部對立法院三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」接連表達遺憾，批評「不尊重軍事專業」、「限制建軍需求」、「不符國防急迫性」，國民黨文傳會主委陳以信今日駁斥，三讀版本不但完整納入行政院要求的三項軍用無人載具採購，更將經費由政院版2100億元提高至2400億元，同時保留不足時依實際需求增編的彈性，並進一步建立國內無人載具產業發展機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。