國民黨：無人機條例已納政院要求 應儘速執行

立院三讀通過無人機條例，行政院遺憾未完全反映當前國防建軍的急切必要。國民黨文傳會主委陳以信今天說，三讀版本納入行政院要求的三項軍用無人載具採購，更提高經費至新台幣2400億元，行政院該做的不是繼續找理由，而是應副署後開始執行。

立法院會27日三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，行政院表示，高度遺憾三讀版本未完全反映當前國防建軍的急切必要，也難達成國防需求帶動國內產業量能提升的政策目標，但國安不能等，政院將儘速編列所需預算，完成無人載具採購。

陳以信透過新聞稿指出，立院三讀版本完整納入行政院要求的三項軍用無人載具採購，更將經費由政院版的2100億元提高至2400億元，同時保留不足時依實際需求增編的彈性，並進一步建立國內無人載具產業發展機制。

陳以信表示，行政院版中的濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機及小型自殺無人艇三項採購，全部納入立法院三讀通過的版本，國防部要的一項都沒刪，請問「哪裡不尊重軍事專業」，且三讀版本錢還給得更多，不足還可以增編，請問「限制什麼建軍需求」。

陳以信指出，特別預算是「特別」在可用舉債或之前歲計賸餘來支應，不代表預算編列或執行上，可減少任何法定程序。換言之，改列特別預算並不代表執行程序就會比較快，總統府與行政院是蓄意偷換概念，愚弄人民。

陳以信表示，現在立法院已三讀通過無人機條例，行政院該做的不是繼續找理由、怪國會，而是應副署並執行。