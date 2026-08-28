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民進黨：與時間賽跑 最快速度讓無人載具戰力成型

中央社／ 台北28日電

立法院三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，民進黨發言人吳崢今天表示，面對中國快速軍事擴張，台灣必須與時間賽跑，以最快速度組建無人機國防戰力。民進黨將與行政團隊共同努力，儘速讓台灣無人載具戰力成型。

立法院會27日三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，明定中央政府循年度預算程序，連續6年編列總額新台幣2400億元，每年編列400億元為原則。主管機關為經濟部，涉及國防軍用採購事項，主管機關為國防部。

民進黨中央黨部召開記者會，黨籍立委林月琴表示，2400億元分6年、拆成年度預算，恐讓無人機建置「年年面對政治攻防」。今年中央政府總預算近日才通過，若未來無人機預算都循年度預算審查，無人機建造及產業發展能否維持延續性，令人擔憂。

林月琴也質疑條例中戰略特別委員會的設計。委員須由立法院黨團推薦專家學者，可能重演NCC人事案卡關的情況，未來委員會組成或運作不符合藍白期待，恐無法運作。吳崢認為，戰略特別委員會的設置，令人擔憂立法院是否超越監督、審議預算的職權，進一步影響行政權對政策的主導。

吳崢指出，無人載具發展最核心、最優先的是國防應用需求，國防部身為使用單位，最了解國軍所需裝備。若戰略特別委員會認定的發展方向與國防部實際需求出現歧異，「到底應該聽誰的」。此外，億元以上重大採購案須向戰略特別委員會報告，也涉及國防機密的問題。

針對6年2400億元採年度預算編列，吳崢說，問題不只是絕對金額，更在於「預算穩定性」。業者投入無人機研發、興建產線及廠房，需要大量前期資本，最關注國家戰略能否維持長期穩定，若採年度預算，每年都可能受到立法院政治因素影響。

至於行政院是否副署此條例，吳崢說，行政院長卓榮泰已表示將窮盡一切努力克服問題。面對地緣政治壓力及中國快速軍事擴張，儘速組建無人機國防戰力刻不容緩，民進黨將與行政團隊共同努力，讓台灣無人載具戰力儘速成型。

載具 時間 民進黨

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