【重磅快評】違憲也算趴數？李慧芝應當卓揆重修憲法的同學

立法院三讀通過無人機條例，閣揆卓榮泰前往立法院致意，據轉述卓表示不副署是為制衡，院長韓國瑜則批行政院將「不副署武器化」、曲解憲政規範、破壞憲政體制；行政院發言人李慧芝事後反擊，稱卓揆不副署的三讀法案僅3.8%。藍委建議卓揆重修憲法，發言人精算不副署比例也同樣荒謬，應去當閣揆的同學。

立法院昨三讀通過無人機條例，行政及立法角力仍未停歇。已八次不副署三讀法的卓榮泰被問到「是否滿意、會不會副署？」，卓未直接回應，只說他關注的是法案是否符合國家需求、國防自主，以及發展無人機、無人載具的需要，他會就國家需求、安全方面「慎重考量」。

韓國瑜提高分貝，稱立法院本會期自開議至今共通過95個議案，依照憲法本旨，行政院應向立法院負責，立法院對行政院有監督之權，但近來行政院針對立法院三讀議案以不副署手段，破壞憲政體制，他對此深感憂心與遺憾，呼籲政院應與各黨團溝通。

其實，藍營針對無人機條例已釋相當程度善意，包括納入國防部需求的無人載具項目，主動將國防部急需的「濱海監偵型無人機」等三款無人載具直接納入條文， 預算金額高於行政院版本300億元，不足還可增編，也採納民眾黨主張成立國家無人載具產業發展戰略特別委員會監督產業落地；整體而言，應屬「雖不滿意，但仍可接受」的結果。

卓榮泰前往立法院致意，表面是感謝，實際卻是得了便宜還賣乖。即使總統府、行政院、國防部及經濟部一方面說遺憾，一方面又說將窮盡一切努力盡速編列預算，卓揆卻向韓國瑜抱怨「很多東西還是無法執行」。既然無法執行，卓榮泰是不是即將第九次不副署？如果即將不副署，國防部還要盡速編列預算嗎？到底誰在說謊？

韓國瑜整理本會期共通過95個重大議案，批行政院將「不副署武器化」，行政院發言人李慧芝則進一步算總帳，指卓榮泰上任以來已副署201案法律案，只有8案未予副署，僅占立法院期間內209案三讀法案的3.8%，意在強調行政院對副署權的行使極為審慎。

但李慧芝明顯偷換概念，她未提的是卓榮泰是我國憲政史上第一個「不副署立法院三讀法案」的閣揆，而且是連續八次不副署；如果違憲也計算連續犯，卓早已是違憲慣犯，違憲難道還分審慎、不審慎？憲法明訂副署是憲法賦予的義務與程序，行政院有意見應透過覆議救濟，李慧芝說副署權是守護憲政的「盾牌」，形同自行研發第二否決權，這是寫在憲法那一條？

李慧芝精算卓榮泰不副署比例為3.8%，其實是鬧了憲政大笑話；國民黨立委吳宗憲知道卓是法律系畢業，嘲諷卓「大學即將開學，建議應去重修大一必修的憲法」；李慧芝不是念法律系，為了不再鬧憲法笑話，是不是也一併建議她去當卓榮泰的同學？