無人載具條例納綠白主張 李彥秀：卓榮泰無理由拒絕副署

立法院昨日三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」。國民黨立委李彥秀今日表示，無人載具條例三讀版本已納入跨黨派主張，行政院長卓榮泰毫無理由拒絕副署，對於立院三讀法案，政院僅能副署、覆議或釋憲，政院以不副署比例低卸責是違法違憲，籲民進黨停止焦土對抗。

立法院昨日三讀通過無人載具產業發展條例，明定所需經費以年度預算編列，以6年為期，每年編列400億元，總額2400億元為原則，必要時還可增編；明定涉及軍用採購由國防部主管，並具體納入政院版要求的濱海監偵型無人機等3款無人載具。

李彥秀說，三讀通過的版本，在預算規模、重要軍事採購以及組織架構上，均納入民眾黨與民進黨重要的主張，這不僅是國民黨的善意，更表達希望朝野共同推動無人機產業「護國群山」的誠意，卓榮泰完全沒有任何「不副署」的理由。

李彥秀表示，卓榮泰連續兩年缺席「總預算案通過」後赴立院致意的機會，昨天院會散會前來到立法院致意，希望這是未來朝野良性互動與釋出善意的開始，政治攻防可以理性辯論，不需要搞得焦土對抗，希望民進黨不要一再錯失在野黨遞出善意的橄欖枝，民進黨是選舉的動物，卓榮泰特別前來立院拜會，也代表民進黨發現過去一段時間鬧劇般的發言與對抗，流失大量中間選民的支持而緊急補破網。

李彥秀提到，行政院發言人李慧芝昨稱「卓榮泰自上任以來，只有8案不副署，僅占立法院209案三讀法案的3.8%」，這個說法是完全不能接受的，更代表全部民進黨官員都要重修憲法課，「副署權」的憲政設計是讓行政院對抗總統的盾牌。

李彥秀說，立法院三讀通過的法律，行政院只有「副署」、「覆議」或是「提出釋憲」三個選項，行政院違法違憲就是違法違憲，不會因為只有占3.8%就可被接受，難道一年365天民進黨也可以選擇性戒嚴兩周（占3.8％）嗎？就不算違反民主嗎？