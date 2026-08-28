刪凍國務機要費衝擊庇護工場禮盒 蔣萬安：總統府的說法證明「棄單」

總統府國務機要費遭立法院刪凍，衝擊庇護工場中秋禮盒採購。總統府副秘書長何志偉今表示，他曾赴立法院溝通20多次，最後預算仍遭刪除，「我很自責」；台北市長蔣萬安上午受訪指出，總統府的說法已證明他們「棄單」。

總統府副秘書長何志偉昨接受媒體專訪，對於國務機要費遭刪凍及庇護工場月餅訂單爭議，強調，國務機要費也用於關懷弱勢，並連說3次「不要為難弱勢」。並表示他曾赴立法院溝通20多次，最後預算仍遭刪除，「我很自責」。

蔣萬安上午赴北市議會專案報告受訪指出，國務機要費要刪、要凍，或要保留多少，相信可以有更有智慧的方式來處理，至於庇護工場，總統府這樣的說法，也證明他們棄單，那不管是盧秀燕市長她願意買下來，或是台北市政府長期對於庇護工場的支持，都是站在弱勢這一方，所以不希望看到拿弱勢的議題做政治的操作。