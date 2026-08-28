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刪凍國務機要費衝擊庇護工場禮盒 蔣萬安：總統府的說法證明「棄單」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
總統府日前舉行「好事成圓 全民挺公益 讓中秋的愛不刪減」記者會，總統府秘書長潘孟安表示，總統府歷年均運用國務機要費向庇護工場及公益團體採購月餅等產品，但今年度的國務機要費遭到立法院刪凍，因此原定向37家庇護工場採購的計畫無法履行。總統府提供
總統府日前舉行「好事成圓 全民挺公益 讓中秋的愛不刪減」記者會，總統府秘書長潘孟安表示，總統府歷年均運用國務機要費向庇護工場及公益團體採購月餅等產品，但今年度的國務機要費遭到立法院刪凍，因此原定向37家庇護工場採購的計畫無法履行。總統府提供

總統府國務機要費遭立法院刪凍，衝擊庇護工場中秋禮盒採購。總統府副秘書長何志偉今表示，他曾赴立法院溝通20多次，最後預算仍遭刪除，「我很自責」；台北市長蔣萬安上午受訪指出，總統府的說法已證明他們「棄單」。

總統府副秘書長何志偉昨接受媒體專訪，對於國務機要費遭刪凍及庇護工場月餅訂單爭議，強調，國務機要費也用於關懷弱勢，並連說3次「不要為難弱勢」。並表示他曾赴立法院溝通20多次，最後預算仍遭刪除，「我很自責」。

蔣萬安上午赴北市議會專案報告受訪指出，國務機要費要刪、要凍，或要保留多少，相信可以有更有智慧的方式來處理，至於庇護工場，總統府這樣的說法，也證明他們棄單，那不管是盧秀燕市長她願意買下來，或是台北市政府長期對於庇護工場的支持，都是站在弱勢這一方，所以不希望看到拿弱勢的議題做政治的操作。

台北市長蔣萬安上午赴北市議會專案報告受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午赴北市議會專案報告受訪。記者楊正海／攝影

國務機要費 蔣萬安 庇護工場

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