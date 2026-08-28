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無人載具條例三讀府院批不符建軍需求 陳以信嗆：預算加碼還嫌東嫌西

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

針對總統府、行政院、國防部、經濟部對立法院三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」接連表達遺憾，批評「不尊重軍事專業」、「限制建軍需求」、「不符國防急迫性」，國民黨文傳會主委陳以信今日駁斥，三讀版本不但完整納入行政院要求的三項軍用無人載具採購，更將經費由政院版2100億元提高至2400億元，同時保留不足時依實際需求增編的彈性，並進一步建立國內無人載具產業發展機制。

陳以信說，政府拿到更多錢、更大彈性、更完整產業政策，竟敢嫌東嫌西，根本是得了便宜還賣乖。政院版全文僅7條，其中第4條僅列出濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機及小型自殺無人艇三項採購。現在三讀條文第17條已將這三項軍用採購全部納入，「國防部要的一項都沒刪，請問哪裡不尊重軍事專業？」

陳以信指出，「限制建軍需求」的批評更奇怪。政院版只有2100億元，三讀版提高到6年2400億元，足足增加300億。每年400億元也只是「原則」，第4條更明定不足時可依實際需求增編。「錢給得更多，不足還可以增編，請問限制了什麼建軍需求？」

陳以信質疑「特別預算才能因應建軍急迫性」的說法，他指出特別預算是「特別」在可用舉債或之前歲計賸餘來支應，不代表預算編列或執行上，可減少任何法定程序。換言之，改列特別預算並不代表執行程序就會比較快。他痛批總統府與行政院是「內行人說外行話」，蓄意偷換概念愚弄國人。

陳以信強調，國會現已完成三讀，行政院該做的不是繼續找理由、怪國會，而是立即副署公布開始執行。他諷刺，行政院如果拿到更多錢、更大彈性、更完整的產業政策，院長卓榮泰還是不懂怎麼做，那就乾脆下台換人來做，大家都會比較輕鬆。

陳以信 載具 預算

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