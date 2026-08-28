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愛國者飛彈 恐嚴重延遲抵台

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

華盛頓郵報廿六日報導，美國在中東大量消耗彈藥，令台灣在內的亞洲盟友憂心，台灣官員表示，預期台灣訂購的愛國者飛彈將嚴重延期交貨，「情勢非常棘手」。

美國總統川普本月突然宣布縮減與南韓的「乙支自由衛士」聯合軍演，又取消原定九月舉行的美韓兩棲登陸演習，理由是伊朗戰爭導致兵力調度受限。南韓、日本、台灣等美國亞洲夥伴仰賴美國供應武器，如今面臨長達數年的交貨積壓；中東衝突又進一步加劇壓力，持續消耗並重新分配美軍彈藥，其中一些可能是未來因應中國的關鍵資源。

美方要求亞洲盟友承擔更多國防成本、增加採購美國武器，卻又延遲交貨。根據喬治梅森大學的台灣軍售積欠追蹤專案「台灣安全觀測站」，美國已批准但尚未交付的對台軍售武器接近三百億美元，其中包括價值八點八二億美元的愛國者飛彈。

台灣國防官員三月告訴立法院，仍預期今年將交付一○二枚愛國者飛彈。但一名台灣官員向華郵表示，情勢非常棘手，由於五角大廈已在中東耗掉大部分攔截飛彈庫存，台方預期愛國者三型飛彈將嚴重延遲交付，並形容美方從印太地區轉移重心，「令人憂心」。

日本也面臨類似問題。金融時報五月報導，日本向美國採購的四百枚戰斧巡弋飛彈，可能延遲交付多達二年。日本防衛大臣小泉進次郎表示，「有可能」延遲交貨，但採購計畫並未改變。一名亞洲外交官也向華郵表示，日本已接獲五角大廈警告，包括戰斧飛彈在內的國防裝備可能延遲交付。

華郵引述三名知情人士透露，負責監督美軍在亞洲行動的太平洋司令部官員，對美軍重心轉移、可用於嚇阻北京的資源日益減少感到挫折。當外界質疑美國在亞洲軍力部署之際，川普正向中國國家主席習近平及北韓領導人金正恩釋出更友善訊號。

川普一再表示，只要他當總統，習近平就不會入侵台灣，但北京從未如此公開表態。川普五月把對台軍售形容為與中國談判的「好籌碼」，引發台北憂心；一四○億美元的對台軍售案，在川普五月赴北京與習近平舉行峰會前遭擱置。

今年川習二會預計九月廿四日在華府登場，一名中國官員直言，白宮若釋出將批准對台軍售案的訊號，將嚴重破壞今年進一步互訪的可能性。

愛國者飛彈 中東 華盛頓郵報 川普 中東戰事

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