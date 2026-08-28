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無人機納年度預算 經濟部憂降低投資意願

聯合報／ 記者賴昭穎李人岳／台北報導

立法院三讀通過國民黨版無人機發展條例回歸年度編列。經濟部昨回應深表遺憾，三讀版本規範軍用無人載具的採購須以年度公務預算編列，將導致預算排擠、延遲審查及審查刪減的風險。採購訂單若無法穩定可期，將大幅降低業者研發或擴大產能意願。

國防部也表達遺憾，因為行政院版特別條例是為了彌補原一點二五兆元特別預算遭刪除的案項，期待以特別預算籌建急需戰力；所有案項除由各聯參部門深入研討，並協同友盟綜合評估完成，可在最短時間，兼顧科技迭代、戰力形成及建立國內產能。

國防部表示，早在草案階段，行政部門就強調藉特別預算特性，籌獲三型無人載具，同時採取大量、長單策略，提供穩定採購，吸引國內廠商長期投資軍用無人載具產業鏈，維持廠房、設備與技術人力。

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