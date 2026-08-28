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無人機三讀 藍讚新神山 綠擔憂草率

聯合報／ 記者唐筱恬王小萌陳熙文林銘翰／台北報導

立法院昨天三讀通過無人機條例，國民黨立院黨團表示，法案全力扶植國內無人載具產業，不僅是強化國防自主的關鍵一步，更將為台灣打造第二座護國神山；民眾黨團對於「先訂金額、再訂計畫」表達遺憾，民進黨團則質疑，特別委員會將成「太上委員會」。

國民黨文傳會主委陳以信轉述，國民黨主席鄭麗文表示肯定，以國民黨版為主的無人機條例順利三讀，為台灣打造半導體之後的第二座「護國神山」奠定基礎。

民眾黨團表示，國民黨團將條文修正為「中央政府應循年度預算程序，連續六年編列二千四百億元，以每年編四百億元為原則」，這是先訂金額再訂計畫，顯不合理；同時還刪除民眾黨團要求中央政府必須按照「無人載具產業發展綱領」按部就班、核實編列的精神。所幸國民黨團最終同意採用民眾黨團版本的「監督機制與戰略委員會」，反觀民進黨自始至終反對，到底有多害怕被監督？

民進黨團幹事長莊瑞雄指出，朝野這兩年不斷衝突的原因，就是國會擴權，藍白修正動議很遺憾都是在院會中提出，內容都不夠成熟，草草提出來，無法形成長期戰力。

民進黨團書記長范雲說，三讀法案規定行政院應設國家無人載具產業戰略特別委員會來監管，委員會人選逾半數由政黨推薦，卻要由委員會訂出「無人載具產業發展綱領」，實在不尊重國防部專業度。莊瑞雄也說，這樣的設計未來恐有洩密之慮，形同設立「太上委員會」。

無人機 護國神山 鄭麗文 朝野立委

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