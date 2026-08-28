新聞幕後／無人機條例三讀 藍釋善意納入綠白主張

聯合報／ 本報記者唐筱恬陳熙文王小萌
圖為民進黨團呼籲無人機發展重要性。記者歐芯萌／攝影
圖為民進黨團呼籲無人機發展重要性。記者歐芯萌／攝影

立法院會昨天三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，明定分六年編列二四○○億元。據了解，朝野昨天歷經五小時協商，藍白雖在明定金額上整合破裂，但納入民眾黨主張的「國家無人載具產業發展戰略特別委員會」；在野黨也將國防部要的濱海監偵型無人機等三款無人載具納入條文，算是對執政黨釋出不小善意。

立法院長韓國瑜率團訪美後，在野黨就加速推動無人機條例，韓國瑜更在三讀後重批行政院將「不副署武器化」。綠營人士分析，應是韓國瑜居中協調，再加上藍白也希望符合美方期待，才會有這樣的結果。藍營人士表示，國民黨完全沒有反對無人機，且為慎防執政黨操作抗中保台牌，決定趕在本會期結束前快速清理戰場，全力面對年底地方大選。

立法院昨表決大戰，國民黨以人數優勢強勢通過黨團再修正版本，藍白分歧最大的在於是否將金額明確入法。據了解，民眾黨團認為國民黨團版本六年匡列二四○○億元預算違反預算法，堅持不願設定預算上限，但國民黨團相當堅持。

據了解，台中市長盧秀燕曾致電關切，希望金額要明確入法。考量是，國民黨沒有反對軍購，但不寫金額會被操作為「零元」，寫明一個數值作為預算編列參考依據，也讓執政黨有所節制。

表決戰大前，民進黨團昨天上午舉行黨團大會，綠委原先感到悲觀，認為無人機條例將被國民黨團版本強勢輾壓，協商卻意外出現轉圜。綠營人士指出，條文朝向執政黨期待的方向走，包括採購權責歸到國防部、國產化比例遭刪除，同時也納入原來遭排除的採購項目。

三讀條文將政院版要的濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機、小型自殺無人艇，均納入採購項目。國民黨立委表示，國民黨從來沒有反對採購這些項目，但國防部長顧立雄卻在協商時說「法條包山包海，但我都不想要」等，讓藍營乾脆一口氣用白話文寫明，以免又被執政黨補刀。

綠白 韓國瑜 藍白 無人機特別條例 九合一選舉

延伸閱讀

協商未果…無人機條例 朝野今表決大戰

無人載具條例三讀 綠表達遺憾、藍重申拒政院空白授權

無人機條例三讀通過 國軍應優先採購台製無人載具

2400億無人機條例通過！分6年編列 濱海監偵等三款無人載具入列

相關新聞

新聞幕後／無人機條例三讀 藍釋善意納入綠白主張

立法院會昨天三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，明定分六年編列二四○○億元。據了解，朝野昨天歷經五小時協商，藍白雖在明定金額上整合破裂，但納入民眾黨主張的「國家無人載具產業發展戰略特別委員會」；在野黨也將國防部要的濱海監偵型無人機等三款無人載具納入條文，算是對執政黨釋出不小善意。

韓卓交鋒！韓國瑜：閣揆不副署曲解憲政

昨天是立法院本會期最後一次院會，立法院長韓國瑜表示，立院通過九十五個重大議案，但針對立法院三讀議案，行政院將「不副署武器化」、曲解憲政規範、架空行政對立法負責之覆議制度、破壞憲政體制，令他深感憂心與遺憾。行政院稱，閣揆卓榮泰上任以來未予副署的三讀法案僅百分之三點八，呼籲行政、立法共同維護憲政秩序。

愛國者飛彈 恐嚴重延遲抵台

華盛頓郵報廿六日報導，美國在中東大量消耗彈藥，令台灣在內的亞洲盟友憂心，台灣官員表示，預期台灣訂購的愛國者飛彈將嚴重延期交貨，「情勢非常棘手」。

無人機納年度預算 經濟部憂降低投資意願

立法院三讀通過國民黨版無人機發展條例回歸年度編列。經濟部昨回應深表遺憾，三讀版本規範軍用無人載具的採購須以年度公務預算編列，將導致預算排擠、延遲審查及審查刪減的風險。採購訂單若無法穩定可期，將大幅降低業者研發或擴大產能意願。

無人機三讀 藍讚新神山 綠擔憂草率

立法院昨天三讀通過無人機條例，國民黨立院黨團表示，法案全力扶植國內無人載具產業，不僅是強化國防自主的關鍵一步，更將為台灣打造第二座護國神山；民眾黨團對於「先訂金額、再訂計畫」表達遺憾，民進黨團則質疑，特別委員會將成「太上委員會」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。