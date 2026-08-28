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韓卓交鋒！韓國瑜：閣揆不副署曲解憲政

聯合報／ 記者唐筱恬黃婉婷屈彥辰／台北報導
立法院昨天經表決，三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」。記者邱德祥／攝影
立法院昨天經表決，三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」。記者邱德祥／攝影

昨天是立法院本會期最後一次院會，立法院長韓國瑜表示，立院通過九十五個重大議案，但針對立法院三讀議案，行政院將「不副署武器化」、曲解憲政規範、架空行政對立法負責之覆議制度、破壞憲政體制，令他深感憂心與遺憾。行政院稱，閣揆卓榮泰上任以來未予副署的三讀法案僅百分之三點八，呼籲行政、立法共同維護憲政秩序。

立法院昨三讀通過無人機條例後，卓榮泰特別前往立法院議場後向韓國瑜致意。據轉述，卓榮泰頻頻向韓國瑜表示，「很多東西還是無法執行」，不副署是為了制衡等，韓國瑜回稱多數決的決議要尊重。

針對立法三讀是否滿意、會不會副署？卓榮泰昨受訪時表示，他關注的是，通過的法案是否符合國家需求、國防自主，以及發展無人機、無人載具的需要，他會就國家需求、安全方面「慎重考量」。

立法院昨三讀通過「無人機條例」，國民黨團高舉「捍衛國防自主」標語。記者邱德祥／攝影
立法院昨三讀通過「無人機條例」，國民黨團高舉「捍衛國防自主」標語。記者邱德祥／攝影

韓國瑜昨說，立法院本會期自開議至今，共通過九十五個重大議案。立法院為人民選出的立法委員組成，依照憲法本旨，行政院應向立法院負責，立法院對行政院有監督之權。但近年來行政院針對立法院三讀議案以不副署手段，破壞憲政體制，他對此深感憂心與遺憾，呼籲政院應與各黨團溝通。

韓國瑜還說，卓榮泰親自到立法院，他要共同勉勵、拜託卓榮泰，謹記人民所託付的重責大任，一起維護得之不易的民主憲政成果。最後也感謝所有立委與工作人員，期待下會期再見。

行政院發言人李慧芝表示，「副署權」是憲法賦予行政院、用來守護憲政秩序的盾牌。卓榮泰自上任以來截至八月，已副署二○一案法律案，只有八案涉及破壞憲政秩序未予副署，僅占立法院期間內二○九案三讀法案的百分之三點八，充分說明行政院對副署權的行使極為審慎。行政院尊重立法院依法行使職權，期待立院進入新會期後，能夠同樣尊重行政院依憲法所行使的職權，讓行政、立法兩院在各自憲政權責上各司其職、彼此尊重。

國民黨立委吳宗憲說，大學即將開學，建請法律系畢業的卓榮泰應去重修大一必修的憲法。

韓國瑜 憲政 副署 卓揆 無人機特別條例

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