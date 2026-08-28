無人機條例通過 業界：有助建立完整產業鏈

立法院昨（27）日三讀通過《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》，六年編列總額2,400億元預算，包括雷虎科技（8033）、銘旺科技都表示，樂見政府透過長期、制度化政策推動國防自主及無人載具產業發展。

雷虎科技指出，六年期的政策與預算規劃，將有助提高國內產業長期需求能見度，加速研發投資、產能建置及關鍵零組件自主化，對台灣建立完整無人載具產業鏈具重要意義。

雷虎科技長期布局無人機、無人水面載具及關鍵零組件，持續強化非紅供應鏈與自主製造能力，並已透過國際認證及海外國防市場驗證產品與量產能力。此次長期政策的建立，將有利台灣無人機公司具備技術、認證及量產基礎的業者進一步擴大投資與產業規模。

雷虎科技認為，台灣市場應成「業者走向全球的搖籃」，透過國內長期需求建立規模化完整供應鏈，再接軌美國及盟國國防市場，將有機會形成「國內需求＋國際市場」雙軌成長模式。

銘旺科技指出，預算通過最大的意義，不只是增加採購，更重要的是建立明確且穩定的市場需求，讓企業能夠放心投入長期研發，從基礎技術、人才培育、產品驗證到供應鏈建置，累積台灣無人機產業的核心能量。