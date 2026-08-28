無人機條例 六年編2,400億 政院：儘速編列預算

立法院會昨（27）日三讀「無人機條例」，以國民黨版本通過，採年度預算共2,400億元，分六年編列。主管機關除經濟部外，參考政院意見納入國防部，並將政院所提「濱海監偵型、濱海打擊型、小型自殺無人機」採購案納入條文。

行政院、國防部、經濟部昨日對於立院三讀在野黨版本，同聲表達「遺憾」，但政院表示，雖政院版特別條例未獲支持，但國家安全沒有任何等待的本錢，政府仍將依既定國防戰略及作戰需求，窮盡一切努力，儘速編列所需預算，完成相關無人機採購。

無人機條例重點

經過立法院多次協商，趕在昨日本會期休會前，立法院終於三讀無人機條例，昨日三讀版本是以國民黨團「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」為基礎，採一般法規，非特別條例，將自公布後六個月施行，特定事項由行政院定之。

政院版原計畫採特別條例、六年2,100億元，但在藍營堅持下，三讀條文規範，中央政府應依循「年度預算」程序，連六年編列總額2,400億元預算，即每年400億元。

此外，條例亦要求政院設置「國家無人載具產業發展戰略特別委員會」，主管機關每四年提出無人載具產業發展綱領，經特別委員會審議通過，經政院核定後、送立院備查。委員會由15至19名委員組成，委員除機關首長兼任，並由主管機關就立法院各黨團推薦學者、專家進行遴聘。

行政院長卓榮泰昨日表示，他關注的是法案是否符合國家需求、國防自主及無人機產業發展所需，後續政院將審慎研議。

經濟部表示，條例要求設置特別委員會，且半數委員由立院各黨團推派，恐面臨「政治卡關」風險；條例採年度預算編列，恐造成預算排擠，無法符合產業界訴求「穩定、可預期訂單」。