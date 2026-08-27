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無人機條例三讀 總統府：尋求一切方式建立所需戰力

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立法院會27日三讀通過國民黨團版「無人機條例」，主管機關納入「國防部」，但仍保持「年度預算六年2,400億元」不變。對此，總統府發言人郭雅慧表示，國際對於無人機發展都在踩油門，我政府的下一步也不會慢下來，會在憲法跟法律框架之下，尋求一切方式，建立所需戰力。

郭雅慧表示，針對國防方面，行政院之前提了八年1.25兆元特別預算，其中最關鍵的無人機這部分被刪除，所以才會有今天再提了無人載具的特別條例。

郭雅慧指出，特別條例目的非常明確，針對軍方最迫切需要的三款無人機、無人艇，希望能夠加速採購，也希望強化不對稱戰力，建立台灣無人機的產業量能。很可惜在國會通過的版本（國民黨團版），沒有充分考慮國防需求。以國防需求而言，希望能注意到急迫性、持續性。

郭雅慧提到，一直強調急迫性，一個很現實的考量是因為軍方無人機的迭代很快。以英國軍方來說，是六周迭代，它是以月在做計算。也因此在國際上，包括像美國、英國、澳洲，他們都針對無人機有建立了快速採購機制。今年日本也推出快速國防採購制度。

郭雅慧表示，當國際都在踩油門，大家都在加速前進，台灣不應該卡在起點、反而拉了手剎車，脫慢了腳步。當然政府的下一步也不會慢下來，會在憲法跟法律框架之下，尋求一切方式，建立所需戰力，也保護國家安全。

無人機 總統府 郭雅慧 特別預算

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