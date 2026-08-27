無人載具條例三讀 鄭麗文表肯定 陳以信：賴總統別再固執

立法院今日三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，以國民黨版本為核心，6年投入新台幣2400億元發展無人載具產業。國民黨文傳會主委陳以信轉述，國民黨主席鄭麗文對此表示肯定，感謝立法院國民黨團的努力，讓以國民黨版為主的無人機條例順利三讀，為台灣打造半導體之後的第二座「護國神山」奠定基礎。

陳以信指出，鄭麗文提出國民黨版時就強調三大重點：「國防自主、產業升級、財政紀律」。第一，國民黨堅定支持強化國防，面對現代戰爭型態快速改變，台灣必須掌握無人機等關鍵自主技術，提升不對稱作戰能力；第二，要把國防需求轉化為產業升級動能，結合台灣完整的半導體與ICT供應鏈，扶植本土無人載具產業進軍國際市場；第三，發展國防不能犧牲財政紀律，2400億元公帑必須專款專用、接受國會監督，確保每一分錢都花在刀口上。

陳以信表示，法案既已三讀，現在球就在行政部門手上。他呼籲賴清德總統不要再固執己見，行政院更不要再以「不副署」作為政治手段，「別再拖時間、別再怪國會」，應依法儘速推動執行，讓2400億元真正投入國防自主與產業發展，創造就業、壯大台灣產業，這才是國家之福。