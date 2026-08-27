立院三讀無人機條例6年2400億 民眾黨團：先訂金額再訂計畫顯不合理

立法院會今天三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，民眾黨立法院黨團表示，國民黨團版本「先訂金額再訂計劃」顯不合理，所幸最終同意納入「戰略監督委員會」，反觀民進黨團對此自始至終反對，不禁讓人質疑國防採購還有多少骯髒黑幕。

針對立法院三讀通過無人機條例，民眾黨立法院黨團晚間發布聲明，民眾黨團版本促進台灣國防自主能力，引導民間卓越資通訊與精密機械產能，達到落實國防自主與產業升級雙贏，四大核心包括「整合指揮，拒絕多頭馬車」、「要求國家制定長期戰略，非一次性大灑幣」、「獎勵真技術，嚴懲劣質廠商洗產地」及「建立可信任供應鏈」。

民眾黨團說明，民眾黨團無人機條例版本最重要的核心，在於建立長期、穩定的無人載具產業發展及國防建設與監督機制，同時明定中央政府應該依據「無人載具產業發展綱領」，依循年度預算程序編列預算。

民眾黨團表示，國民黨團將條文修正為「中央政府應循年度預算程序，連續6年編列2400億元，以每年編400億元為原則，不足再擴充」，這是先訂金額再訂計畫，顯不合理。此外，國民黨團還將民眾黨團版本要求中央政府必須按照「無人載具產業發展綱領」按部就班、核實編列的精神刪除，最後按照國民黨團版本通過，「本黨實有遺憾」。

民眾黨團指出，所幸在監督機制與戰略委員會部分，國民黨團最終同意採用民眾黨團版本，反觀民進黨自始至終反對「戰略監督委員會」，民進黨團幹事長莊瑞雄更在院會大放厥詞，「在野會推薦對國家忠誠有疑慮的人進委員會，干預無人機發展」，還沒監督就開始抹紅。

民眾黨團再指，莊瑞雄還說只要放棄這一條，民進黨團就願意支持民眾黨團版本，「可以用22條換1條」，民眾黨團堅持直其道而行，戰略監督委員會絕不退讓，「民進黨到底有多麼害怕監督？到底國防採購還有多少不敢攤在陽光下的骯髒黑幕？」

民眾黨團強調，發展無人載具要有國家戰略，投入國家資源更要有國會監督，國防自主不能成為亂花錢的藉口，「今日條例通過、預算到手，請民進黨政府好好做，不要再甩鍋抹紅，把攸關國防自主、產業升級與國家安全的長期戰略當兒戲。」