無人機條例未通過政院版 國防部表達遺憾

立法院會27日表決「無人機條例」，三讀通過國民黨團版本，條文將主管機關加上「國防部」，並將政院所提「濱海監偵型、濱海打擊型、小型自殺無人機」採購案納入條文，但仍保持「年度預算六年2,400億元」不變。對此，國防部對於政院版「特別條例」未通過，表達遺憾。

針對立法院未通過行政院版《國防自主無人載具採購特別條例》，國防部表示，政院版規劃之籌購裝備案項、數量及期程，係依敵情威脅及戰力需求等因素，綜合評估完成；可在最短時間，兼顧科技迭代、戰力形成及建立國內產能，完成三項無人載具採購。

國防部說明，行政院版《國防自主無人載具採購特別條例》，是為了彌補原1.25兆元特別預算遭刪除案項，盼以編列特別預算，籌建急需戰力。所有案項除了由各聯合參謀部門，針對防衛作戰各階段需求，進行深入研討；並協同友盟評估，以完備無人系統整體籌獲策略。

國防部強調，鑑於籌購無人系統的重要性與急迫性，國防部將依行政院指導，儘速編列無人戰力組建所需預算；亦期盼立法院在野黨團尊重國防專業，軍民同心維護國家安全。