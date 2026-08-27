快訊

赴基隆大廟求子遭主委要求「全裸治療」 過程中竟要她想像丈夫面孔

國銀房貸逾放全低估！金管會證實：一家銀行漏報害數字失真

聽新聞
0:00 / 0:00

無人機條例未通過政院版 國防部表達遺憾

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立法院會27日表決「無人機條例」，三讀通過國民黨團版本，條文將主管機關加上「國防部」，並將政院所提「濱海監偵型、濱海打擊型、小型自殺無人機」採購案納入條文，但仍保持「年度預算六年2,400億元」不變。對此，國防部對於政院版「特別條例」未通過，表達遺憾。

針對立法院未通過行政院版《國防自主無人載具採購特別條例》，國防部表示，政院版規劃之籌購裝備案項、數量及期程，係依敵情威脅及戰力需求等因素，綜合評估完成；可在最短時間，兼顧科技迭代、戰力形成及建立國內產能，完成三項無人載具採購。

國防部說明，行政院版《國防自主無人載具採購特別條例》，是為了彌補原1.25兆元特別預算遭刪除案項，盼以編列特別預算，籌建急需戰力。所有案項除了由各聯合參謀部門，針對防衛作戰各階段需求，進行深入研討；並協同友盟評估，以完備無人系統整體籌獲策略。

國防部強調，鑑於籌購無人系統的重要性與急迫性，國防部將依行政院指導，儘速編列無人戰力組建所需預算；亦期盼立法院在野黨團尊重國防專業，軍民同心維護國家安全。

無人機 國防部 政院版

延伸閱讀

無人機條例 政院遺憾：未反應國防建軍急切必要 將依既定戰略編預算

無人機條例拚三讀 國防部盼有主導權、採特別預算編列

2400億無人機條例通過！分6年編列 濱海監偵等三款無人載具入列

無人機條例三讀通過 國軍應優先採購台製無人載具

相關新聞

無人機條例三讀通過…是否會副署？卓榮泰：就國家需求、安全慎重考量

立法院三讀通過在野版本的無人機條例，與行政院版本有所出入。行政院長卓榮泰指出，這不是行政院滿不滿意，也不是任何人同不同意的問題，他關注的是通過的法案是否符合國家需求、國防自主，以及發展無人機、無人載具的需要，他注重的是國家安全，也樂於看到國會充分討論、交換意見。

2400億無人機條例通過！分6年編列 濱海監偵等三款無人載具入列

立法院三讀通過攸關無人機產業發展及國防採購的無人機條例，明定所需經費以年度預算編列，以6年為期，每年編列400億元，總額2400億元為原則，必要時可增編。條文也明定國防採購由國防部主管，並具體納入政院版要求的濱海監偵型無人機等3款無人載具。

卓榮泰9月1日能領到薪水？ 行政院：依法不得限制 將審慎因應

立法院凍結行政院長卓榮泰9月至12月薪資，並刪除不當黨產處理委員會政務人員待遇。行政院今天說，政務人員薪水是法定義務支出，依大法官解釋，立法院不可利用審查預算限制、改變其他憲政機關應有待遇，待收到立法院通過的總預算案後會審慎因應，合法合憲處理。

無人機條例闖關藍白喬不攏 黃國昌：怎會沒計劃就匡預算？

立法院會今天處理無人機條例，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨團提出無人載具條例，不只是為了一次性的採購，還要幫台灣建構健康的產業發展，一定要先有計劃才有預算，對於國民黨團匡定固定金額，「我們只能夠說尊重」，雙方思考的脈絡完全不一樣。

無人機條例三讀通過 國民黨團：打造繼半導體後第二座護國神山

立法院今三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，國民黨團表示，不僅是強化國防自主的關鍵一步，更為台灣打造半導體之後的第二座「護國神山」奠定深厚基礎。未來每年400億元新台幣的預算投入，創造至少上萬個就業機會，甚至數百億美元的產值。

無人機條例 政院遺憾：未反應國防建軍急切必要 將依既定戰略編預算

立法院三讀通過在野版本的國防自主無人載具採購特別條例，行政院指出，該版本未完全反映當前國防建軍急切必要，行政院高度遺憾，後續會視法案內容是否符合國防自主及產業發展的需求，並就執行層面審慎考量；即使政院版特別條例未獲支持，但國安沒有等待本錢，政府將依既定國防戰略及作戰需求，窮盡一切努力，儘速編列所需預算。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。