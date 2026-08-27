無人機條例三讀通過 國民黨團：打造繼半導體後第二座護國神山

立法院今三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，國民黨團表示，不僅是強化國防自主的關鍵一步，更為台灣打造半導體之後的第二座「護國神山」奠定深厚基礎。未來每年400億元新台幣的預算投入，創造至少上萬個就業機會，甚至數百億美元的產值。

國民黨團表示，從近期美伊衝突、以巴戰爭等國際局勢可清楚看見，現代防衛戰略已全面轉向以無人機為核心的「不對稱作戰」。面對瞬息萬變的地緣政治挑戰，唯有掌握核心自主技術，才能有效守護台灣與中華民國的安全。台灣具備全球最完整且具韌性的 IT 供應鏈與卓越的研發實力，未來各國的防衛安全都將高度仰賴無人機技術，台灣絕對有實力與優勢成為全球最大的無人機生產與研發重鎮。

國民黨團指出，此次通過的條例絕非僅限於軍工領域，而是具備全方位戰略視野的產業政策。6年2400億元的資金挹注，將全面帶動國防、經濟、農業、交通及智慧教育等跨領域應用，透過健全的監督機制與專款專用原則，為本土產業注入最強勁的活水與動能，帶動民間投資全面起飛。

國民黨團表示，無人載具是守護國家安全與驅動下一代經濟轉型的重中之重。法案順利三讀，展現了國民黨團兼顧「國防安全」與「經濟繁榮」的務實主張，未來將持續監督預算執行效率，確保每分公帑發揮最大效益，讓台灣無人載具產業昂首邁向國際。