無人機條例 政院遺憾：未反應國防建軍急切必要 將依既定戰略編預算

立法院三讀通過在野版本的國防自主無人載具採購特別條例，行政院指出，該版本未完全反映當前國防建軍急切必要，行政院高度遺憾，後續會視法案內容是否符合國防自主及產業發展的需求，並就執行層面審慎考量；即使政院版特別條例未獲支持，但國安沒有等待本錢，政府將依既定國防戰略及作戰需求，窮盡一切努力，儘速編列所需預算。

行政院發言人李慧芝表示，行政院提出特別條例，是因應當前國防安全情勢及無人系統快速發展的必要與急迫性，希望透過特別預算，在最短期間內完成三項重要無人載具採購，同時兼顧科技快速迭代、戰力形成及建立國內產業量能，儘速建構國家所需的無人戰力。

對於在野黨團今日所通過的版本，李慧芝說明，該版本並未完全反映當前國防建軍的急切必要，難以達成以國防需求帶動國內產業量能提升的政策目標，行政院對此表達高度遺憾。但行政院會審視立院通過的法案，是否符合國防自主及產業發展的需求，並就執行層面進行審慎考量。

李慧芝指出，行政院版特別條例所規畫的籌購裝備、數量及期程，是依據敵情威脅、國防戰略及防衛作戰需求等因素，經國防部各聯合參謀部門深入研析，並協同友盟進行整體評估後所提出。相關規劃的核心，就是在國防需求、科技發展與國內產業量能之間取得最佳平衡，以最快速度形成實際戰力。

李慧芝表示，原規劃的1.25兆元的「國防特別預算」部分案項遭刪除後，行政院進一步提出無人載具特別條例，就是希望彌補急需戰力的缺口。面對無人科技快速迭代，以及國際安全情勢的快速變化，相關建軍備戰工作具有高度必要性與急迫性，不能因循過去採購模式，而必須掌握時間、加速建軍，並透過政府採購帶動國內產業技術與生產量能。

李慧芝指出，即使行政院版特別條例未獲支持，但國家安全沒有任何等待的本錢。政府仍將依既定國防戰略及作戰需求，窮盡一切努力，儘速編列所需預算，完成相關無人載具採購，持續強化國防戰力，並與國內產業共同提升關鍵技術與量能，確保臺灣具備足以因應各項威脅的防衛韌性。