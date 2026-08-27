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無人機條例三讀 綠黨團批在野「草草提出」又有違憲之虞

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
立法院三讀通過攸關無人機產業發展及國防採購的無人機條例，明定以6年為期，用年度預算編列經費，每年編列400億元，民進黨立院黨團27日批評三讀通過的法案是臨時拿出來、拼湊式的版本，內容也影響行政權，尤其成立了「太上委員會」。記者陳熙文／攝影
立法院三讀通過攸關無人機產業發展及國防採購的無人機條例，明定以6年為期，用年度預算編列經費，每年編列400億元，民進黨立院黨團27日批評三讀通過的法案是臨時拿出來、拼湊式的版本，內容也影響行政權，尤其成立了「太上委員會」。記者陳熙文／攝影

立法院今三讀通過攸關無人機產業發展及國防採購的無人機條例，明定以6年為期，用年度預算編列經費，每年編列400億元，民進黨立院黨團27日批評三讀通過的法案是臨時拿出來、拼湊式的版本，內容也影響行政權，尤其成立了「太上委員會」。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄指出，無人機條例三讀通過再度顯示出朝野這兩年不斷衝突的原因，就是國會的擴權，指在野黨靠著國會席次多數就自行編列、制定預算的額度，最後要求行政院執行，破壞了權力分立、侵害到行政權。

民進黨立院黨團書記長范雲則批評說，立法院今三讀通過藍白整合的版本是到最後一刻才提出來的，其中還是堅持編列年度預算，而非特別預算，缺乏真正的彈性和延續性；范雲並指出，現在沒有人可以預測何時可以通過明年度的總預算案，如果未來又再度發生審議延宕的問題，會對國防迫切的需求造成非常大的不確定性。

范雲也指出，三讀法案規定行政院應設國家無人載具產業戰略特別委員會來監管，指委員會肩負經費需求和財務規劃的任務，但應該把這項任務交給國防部專業，質疑委員會的人選逾半數由政黨推薦，卻要由委員會訂出「無人載具產業發展綱領」，認為這不尊重國防部的專業度。莊瑞雄也認為說，這樣的設計未來恐有洩密的疑慮，也批評這形同設立「太上委員會」。

莊瑞雄表示，藍白27日提出的修正動議，很遺憾都是在院會中提出，民進黨團才看到內容，認為內容都不夠成熟，也沒有做到集思廣益的討論，是草草提出來，無法形成長期的戰力；莊瑞雄也再度表示，三讀法案6年共編列2400億元，是立法代替行政權，有違憲之虞，並表示，憲政設計該誰擁有權限，是否合憲，民進黨團尊重行政院，但民進黨團必須表明態度。

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