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無人載具條例三讀 許宇甄：賴政府勿拒副署毀憲

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

立法院今日三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄嚴正表示，國民黨支持強化國防自主，更積極推動國軍提升無人載具戰力。真正的關鍵在於，建軍不能只有「編一筆特別預算、買一批裝備」的短期採購思維，更不能把國會監督當兒戲。

許宇甄說，國民黨版法案順利三讀，最大的意義在於把一次性對外採購，提升為長期的國家產業戰略，真正將技術、人才與供應鏈留在台灣，實現真正的「國防自主」。

許宇甄指出，民進黨政府過去口口聲聲喊產業發展，實質上卻從頭到尾只想對外採購，對本土產業扶植毫無具體作法。朝野協商時，經濟部次長何晉滄甚至辯稱現有「產創條例」及各部會法規已足夠，建議「不需要立專法、聚焦軍用採購即可」，完全暴露民進黨根本沒有長遠扶植國內產業的決心。

許宇甄說，三讀通過的條例明定6年2400億元、原則每年400億元並保留增編彈性，產業發展歸經濟部、軍用採購歸國防部，明確權責並要求優先採購國產優質裝備、管制高風險來源，單筆破億採購須送立院書面報告，這才是負責任的國家戰略。

對於法案三讀後，民進黨團隨即召開記者會抹黑立法院「擴權、不該限制金額」，許宇甄批，民進黨根本是「輸不起、耍無賴」。行政院日前將遭立法院刪除的特別預算重新包裝，又想強推2100億元特別預算，把國庫當成想拿多少就拿多少的ATM。如果只要冠上「國防安全」，國會就只能照單全收，那乾脆把國庫鑰匙直接交給行政院。

許宇甄強調，國會立法明定授權金額是民主國家常態。以美國為例，民主黨籍歐巴馬總統任內面對共和黨多數國會通過「21世紀治癒法」，同樣授權撥款約63億美元，歐巴馬也未曾指責國會擴權，更依法簽署生效。憲政體制下，行政院若認窒礙難行，法定程序就是提請覆議，覆議不通過就必須接受，絕不能因席次不夠就任性毀憲、拒絕副署。

許宇甄嚴正警告，賴政府切莫再次展現「賴皮」心態，企圖以拒絕副署的惡劣手段踐踏國會立法尊嚴。支持國防絕不等於放棄監督，民進黨只想拿空白支票、拒絕全民監督的傲慢行徑，才是對台灣民主制度最大的羞辱。

許宇甄 載具 毀憲

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