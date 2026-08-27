無人載具條例三讀 綠表達遺憾、藍重申拒政院空白授權

立法院會今天三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，民進黨立法院黨團表達遺憾，並質疑是國會擴權版本；國民黨團重申，全力支持國防自主及相關產業發展，不接受行政院版的空白授權。

立法院今天下午歷經3個多小時朝野表決，三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，明定中央政府應循年度預算程序，連續6年，編列總額為新台幣2400億元，每年編列400億元為原則，條例主管機關為經濟部，若涉國防軍用採購事項，主管機關為國防部。

條例三讀之後，國民黨團總召傅崐萁對外表示，國民黨團堅持捍衛中華民國、捍衛台灣，台海安全關係到全國人民及家庭能否安居樂業。現今世界上，無人載具已是最重要的防衛利器，國民黨團全力支持國防自主及相關產業的發展。

傅崐萁指出，身為國會議員，本來就應該監督政府，國民黨團不可能通過行政院「空白授權」的條例，必須要有最基本的預算規模、管理及監督機制；國民黨團堅持要讓國防自主及無人機產業能夠在台灣蓬勃發展，讓台灣成為世界最重要的無人載具生產基地。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍透過社群媒體表示，今天通過的版本，絕大多數都是民眾黨團堅持的精神，包含成立無人載具產業發展戰略特別委員會、要求主管機關提出無人載具產業發展綱領，以及處罰使用未經認證、來源不實產品領取補助者、或以虛偽資料通過驗收者等。

預算方面，民眾黨團透過聲明指出，民眾黨原所提版本最重要核心，在於建立長期、穩定的無人載具產業發展及國防建設與監督機制，要求中央政府應依產業發展綱領，循年度預算程序編列預算；可惜國民黨黨團將此條文修正為「中央政府應循年度預算程序，連續6年編列2400億元」等文字。

民眾黨團認為，「先訂金額再訂計畫」並不合理，且刪除民眾黨團要求中央政府必須按照無人載具產業發展綱領按部就班、核實編列的精神，最後依照國民黨團版本通過，實有遺憾。所幸，監督機制與戰略委員會部分，國民黨同意全部採用民眾黨版本，但卻遭民進黨「抹紅」，呼籲政府好好做、別甩鍋。

民進黨團幹事長莊瑞雄於會後記者會表示，對立院三讀通過的版本表達可惜及遺憾，並質疑是國會擴權、違反權力分立的法案，在野黨版本沒有在委員會充分討論，如同過去一樣，都是臨時拿出來的版本。

莊瑞雄指出，條例第12條的國家無人載具產業發展戰略委員會，由政黨推薦、名額還過半，形同太上委員會，過度侵犯行政權，條例將預算金額寫明也有侵害行政院預算編列權，民進黨對此表達最大疑慮。

對於條例是否合憲，行政院是否會對法案再次提出不副署，莊瑞雄表示，尊重行政院決定。

民進黨立委鍾佳濱說，今天通過的版本是千瘡百孔、漏洞百出的急救章。無人載具攸關產業發展，條例只有6年，難道無人載具只做6年，分明是一個虎頭蛇尾條款。

鍾佳濱表示，第12條戰略委員會更是狸貓換太子，抄襲其他立委版本，卻偷偷動手腳成由政黨推薦委員，等於是給中南海、國台辦收買的名單，而委員會定期開會，更宛如定期洩密。