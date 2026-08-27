無人機條例三讀通過 國軍應優先採購台製無人載具

立法院會今天三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，明定主管機關為經濟部，但涉及國防軍用採購事項，主管機關為國防部，而國防部應優先採購、整合和訓練使用台灣製造低成本、高性能無人載具。

立法院會5月三讀通過總額新台幣7800億元「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，但攸關無人機、無人艇等項目，均未納入。為持續發展無人載具，行政院會於6月18日通過國防自主無人載具採購特別條例草案，經費上限2100億元，逐年籌獲國防自主無人載具。

針對無人機條例草案，國民黨團提出「國防自主無人載具科技發展及採購條例草案」，6年共2400億元，採公務預算逐年編列，每年400億元；民眾黨團提出「強化國防自主暨無人機產業發展條例草案」，回歸公務預算，實際經費由行政部門依財政狀況及需求，在遵守財政紀律法前提下編列。

針對行政院版、國民黨團版、民眾黨團版，朝野立委歷經委員會審查、朝野黨團協商，但對於法案名稱、主管機關、經費上限等條文，全數無法達成結論。立法院長韓國瑜26日在朝野協商時宣布，於27日立法院會處理。

立法院會今天下午1時10分許開始處理無人機條例草案等案，由於朝野黨團對於條文均無共識，因此上演表決大戰，歷經近3小時表決，藍白在人數優勢下，通過法案名稱為「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，並明定主管機關為經濟部，涉及國防軍用採購事項，主管機關為國防部。

關鍵的預算金額，則是通過國民黨團所提的修正動議，明定中央政府應循年度預算程序，連續6年，編列總額為2400億元，每年編列400億元為原則，若有不足，總額及分年預算均得依實需增編。而單一無人載具採購案金額超過1億元者，主管機關應於決標後30日內向立法院提出書面報告。

三讀條文也明定，行政院應設置國家無人載具產業發展戰略特別委員會，統籌協調、推動及督導全國無人載具產業政策。主管機關應會同相關機關，每4年提出無人載具產業發展綱領，並每2年檢討修正。而無人載具產業發展綱領應經戰略特別委員會審議通過，並經行政院核定後送立法院備查。

主管機關則應每年向立法院提出無人載具提升國防戰力、產業發展、科技創新及經濟效益階段性發展報告。

有關國防採購部分，三讀條文明定，國防部應優先採購、整合和訓練使用台灣製造低成本、高性能無人載具。國防部應依作戰需求及科技發展，採購於航渡及泊地登陸階段具優勢的攻擊型及監偵型無人載具，包括行政院核定的國軍濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機及小型自殺無人艇等3項裝備。

另外，為建立可信任供應鏈，三讀條文明定，主管機關應依據遙控無人機資安檢測規範，依無人載具用途及風險等級建立可信任供應鏈分級認證制度。而無人載具業者欲申請國產化獎勵措施者，應通過主管機關建立的可信任供應鏈認證。

為防杜詐領政府投入無人機產業資源，三讀條文也明定，使用未經認證、來源不實、屬高風險來源或受高風險來源實質控制的關鍵零組件、軟體、韌體、系統或服務，而取得本條例所定獎勵、補助、投資、融資、信用保證或參與政府採購資格者，除撤銷或廢止其資格外，應追繳已領取的款項，並處已領取款項1倍以上3倍以下罰鍰。

立法院長韓國瑜昨天在朝野協商時宣布，8月底最後兩次院會通過的議案校對，必須給議事人員充分時間，請議事人員在9月29日下會期開議日前將議案整理校對完畢之後，再咨請總統公布。