影／立院通過強化國防自主暨無人載具產業發展條例草案

立法院三讀通過在野版本的無人機條例，與行政院版本有所出入。行政院長卓榮泰指出，這不是行政院滿不滿意，也不是任何人同不同意的問題，他關注的是通過的法案是否符合國家需求、國防自主，以及發展無人機、無人載具的需要，他注重的是國家安全，也樂於看到國會充分討論、交換意見。

2026-08-27 16:32