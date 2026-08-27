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影／立院通過強化國防自主暨無人載具產業發展條例草案
立法院今天三讀通過強化國防自主暨無人載具產業發展條例草案，二讀後，朝野各黨團紛紛拿著手牌合影。
立法院三讀通過攸關無人機產業發展及國防採購的無人機條例，明定所需經費以年度預算編列，以6年為期，每年編列400億元，總額2400億元為原則，必要時可增編。條文也明定國防採購由國防部主管，並具體納入政院版要求的濱海監偵型無人機等3款無人載具。
立法院會在休會前夕表決處理無人機條例，在野黨憑藉人數優勢，全案均照國民黨團版本動議通過，不過經過協商，最終版本納入民眾黨主張的「國家無人載具產業發展戰略特別委員會」、可信任供應鏈、促進出口等內容，同時也採納由國防部作為國防採購主管機關並採購原先規劃的3項無人載具。
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