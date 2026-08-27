是否副署無人載具條例？ 卓揆：將從國家需求與安全審慎考量

立法院會27日經表決三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」。對於是否滿意立法院通過的版本，以及後續是否進行副署，行政院長卓榮泰表示，這不是行政院滿不滿意，也不是任何個人同不同意的問題，行政院將從國家需求及國家安全角度，慎重考量。

卓榮泰27日下午赴立法院，在會期結束之際向立法院致意。媒體詢問，是否滿意立法院通過的條例版本，以及是否將進行副署。

卓榮泰表示，他關注的並非個人是否同意，而是相關法案是否符合國家需求，是否符合國防自主，以及整體發展無人機、無人載具產業的各項需要，「我注重的是國家的安全」。

他表示，也樂見立法院內部能有充分討論，讓各方交換意見。對於後續處理，行政院將以國家需求及國家安全為考量，審慎研議。