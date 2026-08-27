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無人機條例三讀通過…是否會副署？卓榮泰：就國家需求、安全慎重考量
立法院三讀通過在野版本的無人機條例，與行政院版本有所出入。行政院長卓榮泰指出，這不是行政院滿不滿意，也不是任何人同不同意的問題，他關注的是通過的法案是否符合國家需求、國防自主，以及發展無人機、無人載具的需要，他注重的是國家安全，也樂於看到國會充分討論、交換意見。
至於是否副署這項法案，他說，會就國家需求、安全方面慎重考量。
今日是立法院本會最後一天，卓榮泰循例前往立法院致意，他於會後受訪時說，感謝立法院長跟朝野黨團的辛苦，會期那麼長，大家努力把該做的事做完；行政院回去做完盤整後，會跟黨團跟經濟部、國防部再溝通，他希望兩院之間能嘗試在憲政秩序下建立平衡與穩定。
行政院提出2100億元的無人載具特別條例草案，藍白兩黨也各自提出版本，立法院會趕在休會前夕表決處理無人機條例，在野黨憑藉人數優勢，三讀通過攸關無人機產業發展及國防採購的無人機條例，與行政院版不同，明定所需經費以年度預算編列，以6年為期，每年編列400億元，總額2400億元為原則，必要時可增編。
條文明定，國防採購由國防部主管，並具體納入政院版要求的濱海監偵型無人機等3款無人載具。
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