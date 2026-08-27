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國務機要費遭刪凍…衝擊庇護工場禮盒 何志偉：曾赴立院溝通20多次

中央社／ 台北27日電
總統府20日舉行「好事成圓 全民挺公益 讓中秋的愛不刪減」記者會，總統府祕書長潘孟安（前左5）、副祕書長何志偉（前左4）及庇護工場、公益團體代表共同推廣中秋公益產品。中央社
總統府20日舉行「好事成圓 全民挺公益 讓中秋的愛不刪減」記者會，總統府祕書長潘孟安（前左5）、副祕書長何志偉（前左4）及庇護工場、公益團體代表共同推廣中秋公益產品。中央社

總統府國務機要費遭立法院刪凍，衝擊庇護工場中秋禮盒採購。總統府副秘書長何志偉今天表示，他曾赴立法院溝通20多次，最後預算仍遭刪除，「我很自責」；他強調，國務機要費也用於關懷弱勢，並連說3次「不要為難弱勢」。

何志偉今天接受「CNEWS匯流新聞網」節目「中午來開匯」專訪，談及國務機要費遭刪凍及庇護工場月餅訂單爭議。

何志偉說，沒想到國務機要費爭議延燒近4週，他為爭取預算，在政黨協商及私下溝通時已說明20多次；協商當天，他甚至詢問立法院長韓國瑜能否只刪新台幣500萬元，韓國瑜當時的回應，讓他一度認為預算有機會通過。

何志偉透露，私下與國民黨、民眾黨立委溝通時，也曾獲得友善回應，甚至有國民黨立委因他多次拜訪，而告訴他「不用再來了，已經來很多次了」，因此最後預算仍遭刪除，他相當自責。

何志偉指出，國務機要費不是總統拿來交際應酬，而是用於慰勞第一線官兵、過年加菜、災害慰問及照顧弱勢。前總統馬英九、蔡英文任內國務機要費均為3000萬元，114年度遭刪至1000萬元後，總統府仍將其中49%、近500萬元用於支持庇護工場。

他說，總統府今年原規劃向庇護工場採購1.5萬盒中秋禮盒，早在6、7月就陸續聯絡業者，但8月14日預算遭刪後，只能取消訂單並向庇護工場致歉。總統府後續也公開推廣過去採購的60多家庇護工場，希望協助增加訂單。

何志偉表示，總統府採購庇護工場產品後，並非送給總統的私人友人，而是分送600多個單位，包括受暴婦女、獨居老人、老榮民、青少年更生、受虐兒童及原鄉等弱勢族群，買跟送都是一個愛的循環。

他說，尊重立法院刪除預算的權力，但對結果「高度遺憾」，並連續3次強調「不要為難弱勢」，不應把弱勢團體貼上政黨標籤，更不該讓政治攻防傷害需要幫助的人。

何志偉說，8月14日預算遭刪後，總統府取消原訂的1.5萬盒月餅，後續召開記者會推廣過去採購的60多家庇護工場，並持續追蹤訂單情況，目前已有部分業者訂單成長，顯示推廣發揮效果。

國務機要費 何志偉 溝通 庇護工場 預算

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