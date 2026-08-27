無人機條例三讀！主管機關納入國防部 仍採年度預算2400億元

立法院會27日表決「無人機條例」，在野黨挾人數優勢，三讀通過國民黨團版本。值得注意的是，三讀版與原提案版有出入，再修正動議之中，將主管機關加上「國防部」，並將政院所提「濱海監偵型、濱海打擊型、小型自殺無人機」採購案納入條文，但仍保持「年度預算六年2,400億元」不變。

三讀版本條例名稱為「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，以條例形式，而非特別條例執行。該條例將自公布後六個月施行，特定事項由行政院定之。

三讀條文明定，該條例之主管機關為經濟部，並且新增「涉及國防事項授權會同『國防部』辦理」。涉及國防採購、研發補助、關鍵技術進口、資安審查及測試場域劃設等事項，由主管機關會同有關主管機關共同辦理。

有關金額部分，三讀條文規範，中央政府應循「年度預算」程序，連續六年，編列總額新台幣2,400億元，每年編列400億元，其經費得由政府相關部會公務預算，或基金支應。

三讀條文指出，主管機關應會同相關機關，每四年提出無人載具產業發展綱領，並每二年檢討修正。第一項所稱無人載具產業發展綱領，應經「國家無人載具產業發展戰略特別委員會」審議通過，並經行政院核定後，送立法院備查。

三讀條文表示，行政院應設置「國家無人載具產業發展戰略特別委員會」，統籌協調、推動及督導全國無人載具產業政策，每半年至少召開會議一次，審議無人載具產業發展綱領及重大政策事項；遇有重大事件，得召開臨時會議。

三讀條文明定，戰略特別委員會置委員15人至19人，其中一人為主委，由行政院副院長兼任，其餘委員由經濟部、國防部、交通部、NCC、行政院公共工程委員會、數發部機關首長兼任，及由中央主管機關就立法院各黨團推薦之學者、專家遴聘之。

三讀條文規範，國防部應依作戰需求及科技發展，採購於航渡及泊地登陸階段具優勢之攻擊型及監偵型無人載具，包括行政院核定之國軍濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機及小型目獲無人機等三項裝備。

罰則部分，使用高風險產品卻取得補助者，將撤銷資格、追繳補助，並處已領取之款項一倍以上、三倍以下罰鍰。申請補助提供虛偽資料者，處100萬元以上、500萬元以下罰鍰。避不接受主管機關檢查者，處50萬元以上、300萬元以下罰鍰，並得按次處罰。涉及刑事責任送檢察機關偵辦。

獎勵方面，三讀條文指出，無人載具業者得依產業創新條例、中小企業發展條例、國防產業發展條例、所得稅法及其他相關法律規定，申請租稅優惠、投資抵減、所得減除、緩課所得稅或其他獎勵協助。無人載具業者近三年涉違法，不得申請租稅優惠，將追回金額，並在財政部網站公開業者名稱。