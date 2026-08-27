無人機條例闖關藍白喬不攏 黃國昌：怎會沒計劃就匡預算？

立法院會今天處理無人機條例，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨團提出無人載具條例，不只是為了一次性的採購，還要幫台灣建構健康的產業發展，一定要先有計劃才有預算，對於國民黨團匡定固定金額，「我們只能夠說尊重」，雙方思考的脈絡完全不一樣。

民眾黨今天舉行中元普渡團拜，針對立法院加開院會處理無人機條例，黃國昌在團拜結束後受訪時表示，民眾黨提出無人載具條例，不只是為了一次性的採購，而是要幫台灣建構健康的產業發展、有助於無人載具國產化，並且要提供業者政府補助、租稅減免等，真正扶植台灣本土化的無人載具，一定要先有計畫才有預算。

「怎麼會連計畫都沒有，就直接去匡預算呢？」黃國昌指出，行政部門依照固有權限，本來就可以編列預算，然後再交給立法院審議，民眾黨團希望政府先有一套完整的無人載具發展計劃與綱領，並且依照計劃與綱領編列無人載具的預算，這樣才是一個比較健康的方式。

黃國昌也說，對於國民黨匡定固定的金額，民眾黨團對此只能夠說尊重，雙方在思考這件事情的時候，可能思考的脈絡完全不一樣，「怎麼會沒有計畫，就先有一個固定的預算呢？到時候會不會淪為『為了消化那個預算，而消化那個預算呢？』」

黃國昌說，民眾黨團主張設立無人載具戰略監督委員會，當中有行政機關首長代表也有外部專家學者，後者由各黨團依照比例推薦代表人選，如此才能真正容納產官學等各方意見，為台灣無人載具的發展奠下良好基礎。

此外，在野黨立委提案修正公民投票法，明定所有公投案印在同一張選票，藍白兩黨原訂在今天的立法院會闖關。黃國昌表示，民眾黨團提出公投法修正草案，授權主管機關按照需要做決定，目的是幫助主管機關解決問題，中選會主委游盈隆先前拜會民眾黨團早已知情。

不過，黃國昌指出，游盈隆在知道這件事情的情況之下，依然對民眾黨發動欠缺事實根據的無理謾罵，「在野黨的好意，換來中選會主委不實的政治攻擊，我們對件事情非常遺憾」，民眾黨所有立委也都非常不滿。如果游盈隆不領情，那就請把選務辦好，「不要到時候出了什麼狀況，又想要推卸他應該要承擔的責任。」

針對立法院會暫緩處理公投法，黃國昌則表示，游盈隆沒有找民眾黨團協商任何事情，「為什麼會做出這樣子的決定，老實說我也不是很清楚。」