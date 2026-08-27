影／黃國昌：無人機一定要先有計畫才有預算

立法院會今天處理無人機條例，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨團提出無人載具條例，不只是為了一次性的採購，還要幫台灣建構健康的產業發展，一定要先有計劃才有預算，對於國民黨團匡定固定金額，「我們只能夠說尊重」，雙方思考的脈絡完全不一樣。

2026-08-27 15:55