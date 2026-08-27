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影／黃國昌：無人機一定要先有計畫才有預算
台灣民眾黨主席黃國昌下午率領全體黨公職人員共同參與普渡團拜，祈願風調雨順、平安健康。黃國昌團拜後接受媒體聯訪，談輔選行程與無人載具條例等議題。
黃國昌表示九合一大選台灣民眾黨參選人會依序登記，8/31陪中市6位參選人登記，也將陪同民眾黨嘉義市長參選人張啟楷登記，當天嘉義市長黃敏惠也會去。
黃國昌表示關於無人載具條例，不是一次性的採購，是要扶植台灣本土化的無人載具，無人載具的採購一定要先有計畫才有預算，怎會連計畫都沒有就直接去匡預算，關於無人載具的採購條列，政府要先有一套完整無人載具的發展計畫跟綱領，才去編列預算。無人載具發展計畫中，還設置一個戰略監督委員會，包含行政機關首長代表、外部專家學者、各黨團依照比例推薦，才能真正的容納產官學各界的意見，幫無人載具的發展奠下良好的基礎。
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