卓榮泰9月1日能領到薪水？ 行政院：依法不得限制 將審慎因應

立法院凍結行政院長卓榮泰9月至12月薪資，並刪除不當黨產處理委員會政務人員待遇。行政院今天說，政務人員薪水是法定義務支出，依大法官解釋，立法院不可利用審查預算限制、改變其他憲政機關應有待遇，待收到立法院通過的總預算案後會審慎因應，合法合憲處理。

行政院發言人李慧芝說，行政院尚未收到立法院三讀後的總預算案，但政務人員薪水是法定義務支出，且行政院長是憲法所規定的最高行政機關首長。司法院大法官會議釋字第601號也解釋，立法院不可以利用審查預算的權力，任意地改變其他憲法機關應有、依法應有的待遇，進而影響正常職權行使。

李慧芝強調，預算法第52條也規定，「法定預算附加條件或期限者，從其所定。但該條件或期限為法律所不許者，不在此限」，行政院會在收到立法院的總預算後，合法合憲審慎處理。

媒體追問，依法卓榮泰9月1日是否能領到薪水？李慧芝重申，依照預算法第52條與大法官釋字第601號解釋，基本上立法院不能以這種方式限制、改變其他憲政機關依法應有待遇，因此行政院在收到總預算案後，會審慎因應。

媒體也關注行政院預算遭刪減，卓榮泰赴災區勘災是否使用第二預備金，以及首長特別費遭刪減是否影響庇護工廠產品採購。

李慧芝表示，政府會與所有農民與災民站在一起，雖然行政院相關業務經費遭大幅刪除，也排除萬難透過內部業務費進行調整，以備不時之需，但仍受到一定程度的限制跟緊縮。

針對庇護工廠部分，李慧芝說，過去行政院在春節、端午節或中秋節透過業務費採購庇護工廠或地方創生產品，支持弱勢與地方產業，但行政經費去年起被大規模刪減，尤其新聞傳播處預算被全數刪除，為維持一定程度運作，這兩年都沒辦法進行相關採購。