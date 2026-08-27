快訊

預估一路往北走！艾陶颱風生成了 最新路徑曝光

三大法人繼續回補643億元！台積電卻開高收低 資金搶進哪些族群？

獨／在台中經營多年…知名建商總座硬上前女友 拿磁扣闖她家下場出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

立院凍結卓榮泰薪水 政院：依法不得限制將審慎因應

中央社／ 台北27日電

立法院凍結行政院卓榮泰9月至12月薪資。行政院發言人李慧芝今天說，政務人員薪水是法定義務支出，依大法官釋字等規定，立法院不可利用審查預算限制、改變其他憲政機關應有待遇，因此在收到立法院通過的總預算後會審慎因應、合法合憲處理。

立法院14日通過115年度中央政府總預算案，凍結行政院長卓榮泰9月至12月薪資，並刪除不當黨產處理委員會政務人員待遇。

行政院今天舉行院會後記者會。媒體詢問，收到立法院三讀後的總預算案是否會聲請釋憲，以及卓榮泰與黨產會委員9月起是否能領到薪水。

李慧芝表示，目前還沒收到立法院三讀後的總預算案，但政務人員薪水是法定義務支出，且行政院長是憲法所規定的最高行政機關首長，司法院釋字第601號也解釋，立法院不可利用審查預算任意改變其他憲政機關依法應有待遇，進而影響正常職權行使。

李慧芝強調，預算法第52條也規定，「法定預算附加條件或期限者，從其所定。但該條件或期限為法律所不許者，不在此限」，因此行政院會在收到立法院通過的總預算後，合法合憲處理。

媒體追問，若9月1日前立法院沒有把總算案送到行政院，卓榮泰與黨產會委員是否仍領得到薪水。李慧芝重申，依照預算法第52條與司法院釋字第601號解釋，基本上立法院不能以這種方式限制、改變其他憲政機關依法應有待遇，因此行政院在收到總預算案後，會審慎因應。

媒體詢及，在行政院預算遭刪減情況下，卓榮泰赴災區勘災是否使用第二預備金，以及首長特別費遭刪減是否影響庇護工廠產品採購。

李慧芝表示，政府一定會與所有農民與災民站一起，雖然行政院相關業務經費遭大幅刪除，也排除萬難就內部業務費進行調整，以準備不時之需，當然還是受到一定程度的限制跟緊縮。

針對庇護工廠部分，李慧芝說，過去行政院在春節、端午節或中秋節會透過相關業務經費，採購庇護工廠或地方創生產品，支持弱勢與地方產業，但行政經費去年起被大規模刪減，尤其新聞傳播處預算被全數刪除，因此為維持一定程度運作，這兩年都沒辦法進行相關採購。

卓榮泰 薪水 政院

延伸閱讀

無人機條例拚三讀 卓榮泰盼立院做出最好決定

卓揆：無人機特別條例應由國防部主導 籲立院勿「法律夾帶預算」

無人機條例拚三讀 國防部盼有主導權、採特別預算編列

政院版無人機條例若未過關 吳宗憲：卓榮泰是否又要「不副署」？

相關新聞

卓榮泰9月1日能領到薪水？ 行政院：依法不得限制 將審慎因應

立法院凍結行政院長卓榮泰9月至12月薪資，並刪除不當黨產處理委員會政務人員待遇。行政院今天說，政務人員薪水是法定義務支出，依大法官解釋，立法院不可利用審查預算限制、改變其他憲政機關應有待遇，待收到立法院通過的總預算案後會審慎因應，合法合憲處理。

無人機條例闖關藍白喬不攏 黃國昌：怎會沒計劃就匡預算？

立法院會今天處理無人機條例，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨團提出無人載具條例，不只是為了一次性的採購，還要幫台灣建構健康的產業發展，一定要先有計劃才有預算，對於國民黨團匡定固定金額，「我們只能夠說尊重」，雙方思考的脈絡完全不一樣。

影／黃國昌：無人機一定要先有計畫才有預算

台灣民眾黨主席黃國昌下午率領全體黨公職人員共同參與普渡團拜，祈願風調雨順、平安健康。黃國昌團拜後接受媒體聯訪，談輔選行程與無人載具條例等議題。

無人機條例表決前喊話 卓榮泰：勿以法律案夾帶預算 有礙憲政運作

立法院朝野黨團今日將表決無人機條例草案，行政院長卓榮泰指出，期待由國防部主導相關預算，併同推動商業發展也歡迎，但不能本末倒置，期待立法院勿以法律案夾帶預算方式，有礙憲政體制正常運作。

無人機條例今拚三讀 李彥秀籲回歸公務預算、拒一次性大撒幣

國民黨立委李彥秀表示，發展無人機產業是朝野共識，但特別預算編列浮濫，破壞財政紀律，經費應回歸年度預算編列，扶植商用產業與軍工合作才是關鍵，政策不應淪為一次性大撒幣，或重蹈國家隊弊端，應建立透明選商與監督機制，才能健全本土供應鏈。

立院今表決無人機條例 傅崐萁：支持國防但須有預算規模接受監督

立法院院會將表決國防自主無人載具採購特別條例草案，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，全面支持國防自主產業發展，但不能是沒有預算上限的空白授權，黨團堅持要有預算規模和管理監督。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。