立院凍結卓榮泰薪水 政院：依法不得限制將審慎因應

立法院凍結行政院長卓榮泰9月至12月薪資。行政院發言人李慧芝今天說，政務人員薪水是法定義務支出，依大法官釋字等規定，立法院不可利用審查預算限制、改變其他憲政機關應有待遇，因此在收到立法院通過的總預算後會審慎因應、合法合憲處理。

立法院14日通過115年度中央政府總預算案，凍結行政院長卓榮泰9月至12月薪資，並刪除不當黨產處理委員會政務人員待遇。

行政院今天舉行院會後記者會。媒體詢問，收到立法院三讀後的總預算案是否會聲請釋憲，以及卓榮泰與黨產會委員9月起是否能領到薪水。

李慧芝表示，目前還沒收到立法院三讀後的總預算案，但政務人員薪水是法定義務支出，且行政院長是憲法所規定的最高行政機關首長，司法院釋字第601號也解釋，立法院不可利用審查預算任意改變其他憲政機關依法應有待遇，進而影響正常職權行使。

李慧芝強調，預算法第52條也規定，「法定預算附加條件或期限者，從其所定。但該條件或期限為法律所不許者，不在此限」，因此行政院會在收到立法院通過的總預算後，合法合憲處理。

媒體追問，若9月1日前立法院沒有把總算案送到行政院，卓榮泰與黨產會委員是否仍領得到薪水。李慧芝重申，依照預算法第52條與司法院釋字第601號解釋，基本上立法院不能以這種方式限制、改變其他憲政機關依法應有待遇，因此行政院在收到總預算案後，會審慎因應。

媒體詢及，在行政院預算遭刪減情況下，卓榮泰赴災區勘災是否使用第二預備金，以及首長特別費遭刪減是否影響庇護工廠產品採購。

李慧芝表示，政府一定會與所有農民與災民站一起，雖然行政院相關業務經費遭大幅刪除，也排除萬難就內部業務費進行調整，以準備不時之需，當然還是受到一定程度的限制跟緊縮。

針對庇護工廠部分，李慧芝說，過去行政院在春節、端午節或中秋節會透過相關業務經費，採購庇護工廠或地方創生產品，支持弱勢與地方產業，但行政經費去年起被大規模刪減，尤其新聞傳播處預算被全數刪除，因此為維持一定程度運作，這兩年都沒辦法進行相關採購。