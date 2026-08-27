無人機條例拚三讀 卓榮泰盼立院做出最好決定

立法院會今天將處理無人機條例草案，預料上演表決大戰。行政院長卓榮泰說，無人載具特別預算的運用須由國防部主導，立法院不應透過法律案夾帶預算案，期盼立法院在最後關鍵時刻能做出對憲政體制最好的決定。

立法院長韓國瑜昨天召集朝野黨團協商，討論行政院、國民黨團、民眾黨團等14個版本的無人載具條例草案，由於民進黨團強調特別條例較合適，藍白則堅持採年度預算編列，朝野無共識，立法院會今天預料將上演表決大戰。

行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會轉述，卓榮泰院會中指出，無人載具特別條例草案攸關國防自主，期待應由國防部主導此重要特別預算，若要併同一般商業發展共同推動當然也歡迎，但不能本末倒置，必須由國防部主導。

卓榮泰重申，行政院提出特別條例與預算，立法院有權審查預算，但希望立法院不要以法律案夾帶預算案，透過立法增加預算的方式改變憲政體制的職掌運作，因為2院職權很清楚，行政院負責制定政策、編列預算並負責執行，立法院就行政院提出的政策，若有需要制定法律案，可以就法律案進行討論修正、審議預算案，這是憲法所賦予的職權。

他說，執行面是由行政院負責，立法院無法負責執行，也不應通過法律或措施來改變執行過程、造成執行困擾。

卓榮泰舉例，像是公投案若一票多案，將導致選票中有過多的選擇項目，投票與計票時恐產生莫大影響，造成中選會執行上的極大困難，「我們深深以為不可」，實際上，執行層面應由行政或獨立機關提出制定並執行以示負責，若按照立法院指定的方式，將來責任歸屬會非常難以執行。

他強調，行政歸行政、立法歸立法，立法院不該侵犯專屬於行政院的權限，行政院也絕對會尊重立法院的權限，如此兩院關係才會和諧，國家才能正常運作，也期盼立法院能在最後關鍵時刻，做出對憲政體制最好的決定。