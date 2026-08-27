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無人機條例表決前喊話 卓榮泰：勿以法律案夾帶預算 有礙憲政運作
立法院朝野黨團今日將表決無人機條例草案，行政院長卓榮泰指出，期待由國防部主導相關預算，併同推動商業發展也歡迎，但不能本末倒置，期待立法院勿以法律案夾帶預算方式，有礙憲政體制正常運作。
行政院提出2100億元的無人載具特別條例草案，藍白兩黨也分別自提版本，其中國民黨版草案明訂以年度預算方式，每年編列400億元常態性公務預算，6年合計2400億元，昨日立法院長韓國瑜據此舉行朝野協商，但朝野黨團無共識，預計今天改開院會處理，預料朝野將上演表決大戰。
卓榮泰指出，今天可能是立法院本會期最後一天，許多重要法案還在進行，跟國防部最相關的是「國防自主無人載具採購特別條例」，關乎國防自主跟國家安全，透過特別條例編列特別預算，期待由國防部主導這項重要法案跟預算，若要併同一般商業發展共同推動也表示歡迎，但不能本末倒置，一定要堅持由國防部力量主辦。
卓榮泰表示，期待立法院不要以法律案夾帶預算的方式，有礙憲政體制正常運作。行政院提出特別條例、特別預算，立法院無法在審查預算中增加預算，也不宜在法律案中夾帶明顯的預算案。過去兩年這種情況經常發生，讓兩院之間陷入對憲政認知上的分歧。
卓榮泰說明，從政策、預算、執行面來看，行政立法兩院應該分得很清楚。行政院負責制定政策、編定預算、負責執行；立法院就行政院提出的政策，若有需要制定法律案，可就法律案進行討論跟修正；行政院提出預算後，立法院進行審議，這是憲法上所賦予的。在執行方面，行政院當然負責執行，立法院沒有辦法負責執行，立法院如果要通過法律或措施來改變執行過程，會造成執行上的困擾。
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