無人機條例今拚三讀 李彥秀籲回歸公務預算、拒一次性大撒幣

國民黨立委李彥秀表示，發展無人機產業是朝野共識，但特別預算編列浮濫，破壞財政紀律，經費應回歸年度預算編列，扶植商用產業與軍工合作才是關鍵，政策不應淪為一次性大撒幣，或重蹈國家隊弊端，應建立透明選商與監督機制，才能健全本土供應鏈。

李彥秀說，發展無人機產業，打造台灣下一座護國群山是朝野共識，今年度中央政府總預算634億元無人機預算更是全數過關，副總統蕭美琴都承認台灣發展無人機已經有些許落後，期盼特別條例完成三讀後，民進黨盡快完成副署公布，在無人機領域後發先至，不要再用意識形態阻擋台灣無人機產業與國防的發展。

李彥秀指出，行政院長卓榮泰上任短短兩年多，特別預算編列浮濫更勝前朝，規避政府舉債上限，造成國家財政紀律威脅。將每年發展無人機經費400億元回歸年度預算，不僅高於行政院版本金額，更僅占中央政府總預算百分之一，正常程序編列預算已經綽綽有餘。

李彥秀說，無人機具有技術更新與汰換速度極快，定位應轉為消耗性彈藥而非傳統裝備，無人機產業外銷以關鍵零組件為主，台灣幾乎沒有武器外銷空間等特性，無人機的準確有賴整合衛星導航系統，發展軍用無人機只是手段，扶植商用產業及市場才是未來軍工合作的趨勢。

李彥秀表示，從過去綠能、生技，用政策與預算鼓勵國家戰略產業固然重要，也獲得民意支持，但是執政黨過多政治及選舉考量，以及弊端頻傳，重傷國家利益與產業長期發展。強化民意監督，均衡地方發展，鼓勵企業量能修正國家隊弊端，避免發展無人機產業再次陷入塔西佗陷阱困境。

李彥秀說，國民黨版本建立透明的選商、認證、測評制度，納入外部專業委員與懲罰性賠償條款，以及後續的技術移轉規範，才能真正扶植健康的無人機產業本土供應鏈。