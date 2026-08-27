立院今表決無人機條例 傅崐萁：支持國防但須有預算規模接受監督

立法院院會將表決國防自主無人載具採購特別條例草案，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，全面支持國防自主產業發展，但不能是沒有預算上限的空白授權，黨團堅持要有預算規模和管理監督。

傅崐萁指出，國民黨堅持捍衛中華民國及台海安全，這關係到2300萬人及所有家庭是否能安居樂業，黨團支持國防自主及產業發展，讓台灣第二座護國神山，也就是無人載具，包括無人機、無人船等能夠全面蓬勃發展。

傅崐萁說，台灣是全世界最完整的科技島，有最完善的產業鏈，無人載具目前的入門門檻不是這麼高。為了台灣可以做到非常高階的無人載具，向全世界輸出，成為全世界最重要的無人載具的生產基地，黨團全力支持國防自主產業發展。

傅崐萁指出，不能是沒有預算上限的空白授權，堅持必須要有預算規模以及管理監督。目前還沒有一個三讀通過的條例是沒有上限的，黨團不可能會通過空白授權的條例。