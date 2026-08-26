賴總統稱無人機列年度預算恐排擠社福 陳以信：軍費增千億容不下？

針對賴清德總統今天在民進黨中常會聲稱，在野黨主張無人機回歸年度預算，可能排擠教育、社福等公共支出，國民黨文傳會主委陳以信駁斥表示，行政院提出的明年度國防部主管公務預算高達6919億元，比今年大增1305億元；而政院版無人機條例5年2100億元，國民黨版6年2400億元，平均一年約400億元，「國防預算明年增加1305億元，為何容不下400億元無人機？到底會排擠什麼社福支出？賴總統說法為何牛頭不對馬嘴？」

陳以信指出，尤其行政院剛宣布明年政府財政狀況充裕，足以在年度總預算中新增2357億元，普發全民現金一萬元；為何2357億元普發現金放進年度預算不會排擠社福，400億元無人機預算放進年度預算就會排擠社福，他質疑賴總統「是財政邏輯不通？還是故意顛倒黑白愚弄國人」？

陳以信表示，明年整體國防經費已達1兆1225億元，每年400億元無人機經費只占約3.6%；國民黨支持強化國防，更支持發展台灣無人機產業，但既然年度國防預算已有充足成長空間，就應循正常預算程序逐年編列、接受國會嚴格監督，而不是動輒另開特別預算，避開舉債上限惡化財政紀律。

陳以信強調，「經濟學人」日前直批賴總統「固執」（stubborn），不與在野黨溝通。他請賴總統不要再固執己見，更不要拿「排擠社福」恐嚇國人，應向國人與國會清楚說明：明年國防預算大增1305億元，為什麼就是容不下400億元的無人機？賴政府非要「把無人機當提款機」、「刷卡換現金」的真實理由，到底在哪裡？