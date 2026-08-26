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南台雨災…國民黨發言人：台南市區雨水下水道系統規畫報告 15年沒更新

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統昨天南下高雄勘災。聯合報系資料照
賴清德總統昨天南下高雄勘災。聯合報系資料照

近期豪雨導致台南、高雄淹水嚴重，國民黨發言人陳麗娜、蔡宗豪25日於網路節目「KMT直球對決」指出，台南、高雄近年治水經費已占全國治水預算相當高的比重，面對極端氣候與急降雨，不能每次淹水就以「雨大、面積大、預算少」回應，而應具體檢討治水規畫是否更新、工程是否落實，以及過去投入的預算成效。

談到台南治水，蔡宗豪表示，台南每次淹水，市政府的說法都是「先說雨大」、「再說面積大」、「再說預算少」，但「治水不能用政治語言來呼攏」。他指出，從2014年到2026年，台南加高雄取得的治水預算約占全國治水預算四分之一，「那我們市政府到底做了些什麼？成效在這邊？」不能每次都拿「急降雨」當作回應，也不能一直拿預算不足當成理由。

蔡宗豪指出，台南市區的雨水下水道系統規畫報告已經15年沒有更新，但現在許多地方已經開發、蓋了房子，加上急降雨雨量增加，過去的負荷標準已經不足。他表示，像中西區民國100年所做的規畫，內容包括箱涵等工程，但至今仍未更新；「你連基本的資料都沒有跟上的同時，你要好意思說因為預算不夠，然後才定這麼低的標準嗎？」他認為，已經知道問題、也知道天氣現在就是這樣，「這已經是行政怠惰，不是所謂的財政困境」。

至於東門城坍塌，蔡宗豪表示，這座古蹟去年11月因漏水問題發包整修，工程不到一年就發生坍塌，古城牆本是夯土結構，水一直灌進去，久了就像土石流一樣整個塌下來，很諷刺的是，原本就是為了處理漏水才發包工程，結果工程還沒做完就先出事。

蔡宗豪提到，網路上有側翼把責任推給國民黨時期蓋的「豆腐渣工程」，但這座建築矗立了50幾年，市府應檢討的是民進黨執政這些年來怎麼維護它，也應說明工程單位在強降雨下有沒有提出應變措施，而不是輕描淡寫說雨下多了本來就會掉。陳麗娜則表示，台南是古蹟非常多的地方，政府單位跟施工單位都責無旁貸，應把防範計畫先寫出來，古蹟如何維護好、留給後代，是台南市政府責無旁貸要做的事。

談及高雄近期廣西路天坑事件，陳麗娜表示，市府第一時間派員處理，並對第一線公務人員表達辛苦之意；但她也指出，現場確認自來水管、汙水管都沒有破裂，路面下方卻遭掏空，因此市府應進一步了解原因，並檢視是否還有其他長期積水、可能產生類似問題的地點。

陳麗娜也提到，國民黨高雄市長參選人柯志恩近日走訪仁武、大寮、左營、楠梓、林園、橋頭、鼓山等地，其中鼓山桃子園路一帶緊鄰軍區，黃土不斷流入社區，去年風災時就已要求軍方做好水土保持、圍牆整建，但軍方速度牛步，到今年仍未完全做好。她也提到，審計單位曾在兩年前告知高雄市政府有59處須改善，目前只完成7處；中央、地方目前都是民進黨執政，但行政院長卓榮泰卻未到南部勘災，她認為中央政府應審慎討論如何讓地方得到合宜的預算，解決民眾問題。

陳麗娜認為，治水對整個台灣來講是非常的重要事情，中央與地方應審慎討論如何讓各地方得到合宜的預算，解決實際問題，「如果你不了解問題出在哪裡，你可能連預算應該要編多少，你都不知道」。

台南 發言人 國民黨 淹水

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