謝國樑指統籌分配款2年少140億 童子瑋：謝國樑欠市民一個道歉

財政部昨公布明年度中央統籌分配款，基隆市長謝國樑今天說，基隆今年和明年連兩年統籌分配款實際短少140億，這樣基隆非常不公平，喊話中央正視。民進黨市長參選人議長童子瑋說，謝國樑市長欠市民一個道歉，他應該趕快去跟國民黨中央回報，因為這140億，就是謝市長當時配合「政治鬥爭」的代價。

謝國樑今天針對統籌分配款問題說，今年統籌分配款原本是增加70多億，但最後歲入確減少十多億元。明年總籌分配款出來之後，基隆仍然是少了好幾十億元，兩年已累計140億差額。他喊話中央「動不動一個特別條例幾千億、動不動一個普發也是幾千億。」但基隆的問題誰要來關心？請中央重視基隆短缺的問題。

童子瑋回應表示，今天這個局面，是因為2024年財劃法修法時，謝國樑市長自己親口說過基隆市府不會在意最後的分配比率，應該「以大局通過修法為重」。

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童子瑋強調，一個市長最重要的責任，就是要幫自己的城市爭取資源。每一筆統籌分配款，背後都是基隆的道路、交通、社福、教育、建設，更是36萬市民共同的權益，結果現在，「大局為重」的代價，就是基隆兩年短少140億元。

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童還說，謝國樑身為國民黨籍的市長，而國民黨又是當時立法院最大黨，謝完全有能力向國民黨主席鄭麗文領導黨中央、傅崐萁主導的立法院黨團反映基隆市的需求。問題是，當財劃法正在決定地方未來財政命運的時候，謝卻「選擇沈默」跟「大局為重」。

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​童子瑋指出，市長當然可以有政黨，但市政不能只有黨意。因為不管中央是哪一個政黨執政、不管立法院誰是多數，只要涉及基隆的權益，市長就應該站在基隆這一邊。該合作就合作、該爭取就爭取、該反對就反對，重點就是，這件事到底對基隆市民好不好？謝市長應該道歉，更應該趕快去跟黨中央回報問題，因為這140億，就是市長當時配合政治鬥爭的代價。