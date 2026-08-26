快訊

學不會尊重？婦產科醫劉偉民曝病患性經驗隱私 網轟：把看診變英雄表演

見證者無人機大升級！時速480公里甩開攔截 關鍵零件來自這國家

陳幸妤也在用！通訊軟體Discord是什麼？如何註冊、優缺點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

謝國樑指統籌分配款2年少140億 童子瑋：謝國樑欠市民一個道歉

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨市長參選人議長童子瑋說，謝國樑市長欠市民一個道歉。圖／童子瑋競辦提供
民進黨市長參選人議長童子瑋說，謝國樑市長欠市民一個道歉。圖／童子瑋競辦提供

財政部昨公布明年度中央統籌分配款，基隆市長謝國樑今天說，基隆今年和明年連兩年統籌分配款實際短少140億，這樣基隆非常不公平，喊話中央正視。民進黨市長參選人議長童子瑋說，謝國樑市長欠市民一個道歉，他應該趕快去跟國民黨中央回報，因為這140億，就是謝市長當時配合「政治鬥爭」的代價。

謝國樑今天針對統籌分配款問題說，今年統籌分配款原本是增加70多億，但最後歲入確減少十多億元。明年總籌分配款出來之後，基隆仍然是少了好幾十億元，兩年已累計140億差額。他喊話中央「動不動一個特別條例幾千億、動不動一個普發也是幾千億。」但基隆的問題誰要來關心？請中央重視基隆短缺的問題。

童子瑋回應表示，今天這個局面，是因為2024年財劃法修法時，謝國樑市長自己親口說過基隆市府不會在意最後的分配比率，應該「以大局通過修法為重」。

童子瑋強調，一個市長最重要的責任，就是要幫自己的城市爭取資源。每一筆統籌分配款，背後都是基隆的道路、交通、社福、教育、建設，更是36萬市民共同的權益，結果現在，「大局為重」的代價，就是基隆兩年短少140億元。

童還說，謝國樑身為國民黨籍的市長，而國民黨又是當時立法院最大黨，謝完全有能力向國民黨主席鄭麗文領導黨中央、傅崐萁主導的立法院黨團反映基隆市的需求。問題是，當財劃法正在決定地方未來財政命運的時候，謝卻「選擇沈默」跟「大局為重」。

​童子瑋指出，市長當然可以有政黨，但市政不能只有黨意。因為不管中央是哪一個政黨執政、不管立法院誰是多數，只要涉及基隆的權益，市長就應該站在基隆這一邊。該合作就合作、該爭取就爭取、該反對就反對，重點就是，這件事到底對基隆市民好不好？謝市長應該道歉，更應該趕快去跟黨中央回報問題，因為這140億，就是市長當時配合政治鬥爭的代價。

謝國樑 童子瑋 基隆 統籌分配稅款

延伸閱讀

李四川競辦：蘇貞昌喊修財劃法蘇巧慧卻一路擋「你們兩位誰在騙？」

影／颱風來勢洶洶 謝國樑主持防颱整備會議 視察清淤 上緊發條全力戒備

新北人均補助墊底 李四川競辦：蘇巧慧擋新北預算又放任中央砍補助

民眾黨中央委員會前進台中 黃國昌：中央錯誤作為影響台中發展

相關新聞

卓榮泰晚一天勘災被指政治對賭 莊瑞雄：民進黨沒政治精算

南部連日豪雨成災。外界質疑，南部近年治水預算比台北還多仍淹水，國民黨團今酸賴清德總統開張空白支票，每逢豪雨民眾就「咕嚕咕嚕咕嚕」，還有綠營人士指行政院長卓榮泰晚一天勘災是政治對賭。民進黨團幹事長莊瑞雄說，災情都不應該分藍綠或政治對抗，最該做的就是勘災與災後重建，民進黨沒有政治精算。

廖偉翔：賴政府未落實弱勢團體優先採購 如今卻拿來政治操作

總統府日前表示，因國務機要費遭刪凍，原規畫向37家庇護工場及身障團體採購約1.5萬份中秋禮盒，無法依原計畫執行。對此，國民黨立委廖偉翔今表示，賴政府長期無能，導致弱勢團體的優先採購制度出現虛擬採購亂象，如今卻又拿來政治操作。

統籌分配款2年短少140億 謝國樑喊話中央：對基隆非常不公平

財政部昨公布明年度中央統籌分配款，基隆市長謝國樑說，基隆今年和明年連兩年統籌分配款實際短少140億，喊話中央基於財劃法修正的精神，要給基隆該有的財政收入，「動不動一個普發幾千億，確無視基隆短少140億，這樣非常不公平。」

影／藍批南台大水政府雙標 治水政策及預算應受社會檢驗

國民黨立法院黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、副書記長黃建賓今天上午舉行記者會，批評南部近日豪雨造成多地淹水，政府卻迴避治水成效及預算使用問題，質疑民進黨面對南北災情採取雙重標準。

新北統籌款增106億仍6都人均墊底 侯友宜：最怕中央年終再砍補助

明年度中央統籌分配稅款出爐，新北市獲配金額雖較過去增加約106億元，但換算404萬人口後，每人約2.66萬元，仍為六都最低、全國墊底。新北市長侯友宜今在市政會議表示，統籌款增加不代表地方實際可運用財源同步增加，光免費營養午餐、敬老卡等新增及擴充支出，就增加近100億元，加上未來捷運等重大建設仍有龐大財政需求，最擔心中央到了年度執行期間，又以公文縮減一般性或計畫型補助，「我們的計畫就趕不上中央的變化」。

台中市政府接單月餅 盧秀燕酸：3兆總預算還不能解決問題很奇怪

總統府今年度國務機要費全數遭凍刪，原定向37家庇護工廠購買中秋糕餅計畫泡湯，台中市長盧秀燕昨天宣布，願意為台中境內受到影響的弱勢團體月餅埋單。她今天再酸中央，表示立院通過的今年度總預算是史上最高的3兆元，這樣還解決不了問題，很奇怪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。