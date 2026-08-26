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【重磅快評】趙建銘和卓榮泰 陳幸妤比較相信誰？

聯合報／ 主筆室
趙建銘昨天首度出面澄清，強調6千萬房貸陳幸妤只繳頭期款，還說孩子教育基金他將全數歸還；陳幸妤怒批鬼話連篇，趙已踩線違反保密協議，將蒐證提告。記者袁志豪／攝影
趙建銘昨天首度出面澄清，強調6千萬房貸陳幸妤只繳頭期款，還說孩子教育基金他將全數歸還；陳幸妤怒批鬼話連篇，趙已踩線違反保密協議，將蒐證提告。記者袁志豪／攝影

前第一千金陳幸妤昨天用「鬼話連篇」痛斥前夫趙建銘的財務問題，但若聽到行政院長卓榮泰稱「預算被砍，只能電話勘災」，不知道陳幸妤比較相信趙建銘，還是卓榮泰？清官難斷趙家事，但卓揆說法牽動國家大事，不容一絲馬虎。

台南最近是多事之秋，既有陳幸妤、又有淹大水。前第一家庭婚變宛如新聞風暴中心，南部連日豪雨成為更大災情。

對於勘災與否，卓榮泰前天宣稱，立法院刪減預算，他這幾天只能「電話勘災」。輿論炸鍋後，不到24小時就出現髮夾彎，卓榮泰立刻南下屏東勘災，他的解釋是，聽到很多在野立委說「這個可以用、那個可以用，包括二備金可以用」，如果這樣的話，他就欣然接受。

事實上，中央政府今年高達3兆元歲出規模，在野黨刪除部分占比還不到2%，賴政府竟仍讓外界感覺，行政院長連南下勘災的交通費都湊不出來。這樣的閣揆能力，如果不是尸位素餐，就是表面裝傻、實則內鬥；卓揆可以自認大智若愚，卻不要以為人民都太傻太天真。

如果卓揆可以調整政院內部業務費用，前一天為什麼要把責任甩鍋立法院？如果勘災本來就安排好了，又何必營造「沒預算、不能去」的悲情？卓揆才一天就現出原形，前後言行自相矛盾，人民都看在眼裡。

民進黨最愛大內宣「治水有成」，根據立法院預算中心資料，前瞻計畫自2017年起，「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第1至4期共分配約745億元，其中台南155.5億元、高雄78.6億元、屏東53.5億元，南高屏合計287.6億元、約占全國38.6%。既然治水花大錢可以算政府政績，淹水後人民為何不能追問花錢的成效？內政部前部長李鴻源也質疑，為什麼每逢豪雨，南部仍淹在重複淹水的地區？

遇到天災淹水，賴政府第一反應，不是檢討工程成效，不是檢視排水系統，而是先找一個「代罪羔羊」，以前怪老天爺，現在怪在野黨。賴清德總統昨說，有人批評南部拿太多治水預算，是對南部不公平，情何以堪？

台南起家的賴總統，看似把南台灣視為民進黨心中最軟的一塊，但台南最近3天連淹4次，台南人才是情何以堪？人民最基本的要求，不是預算愈編愈高，而是免於逢雨必淹的恐懼。

依照府院的邏輯，淹水是雨太大，無法勘災是因預算被刪，治水不利都是在野黨的錯。這種政治話術才是真正的「鬼話連篇」，趙建銘恐怕也望塵莫及。

趙建銘有沒有說謊，可透過司法釐清，社會也可以公評。政府官員說過的話，更應接受全民檢驗，因為政府每一項政策，都會直接影響人民對公共治理的信賴。

婚姻裡的鬼話連篇，傷的是一個家庭；政治上若鬼話連篇，傷的卻是整個國家人民的生命財產。如果一個是鬼扯的前夫，一個是愚民的政府，你會相信誰說的話？

趙建銘 卓榮泰 陳幸妤

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